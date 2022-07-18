Власти Швейцарии отказались принять на лечение раненых с Украины
Власти Швейцарии не приняли на лечение военных и гражданских, пострадавших на Украине, опасаясь нарушения нейтрального статуса страны, передает газета Tages Anzeiger.
Издание отмечает, что соответствующий запрос поступил в мае от одного из механизмов НАТО — Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы. Тогда швейцарское правительство согласилось принять раненых военных и гражданских.
«МИД страны занимался международно-правовыми последствиями этого вопроса. Разъяснения заняли три недели. В середине июня МИД написал обращение к другим ведомствам, в котором говорилось, что он отказывает в приеме по юридическим и практическим причинам», – отмечает издание.
Внешнеполитическое ведомство сослалось на два документа — на Женевские конвенции 1949 г. и Гаагскую конвенцию 1907 г. В соответствии с их положениями, нейтральные государства, лечащие военных, должны сделать так, чтобы после выздоровления они не могли вновь принимать участие в военных действиях. В МИДе решили, что Швейцария будет оказывать гуманитарную помощь Украине, помогая гражданским больницам страны.
Внешняя политика Швейцарии согласно конституции этой страны строится с учётом международно-правового статуса постоянного нейтралитета. Страна не входит ни в один из военных альянсов, ни в ЕС. При этом Швейцария нарушила политический нейтралитет, присоединившись к санкциям ЕС против России.
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