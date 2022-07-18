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Политика

Власти Швейцарии отказались принять на лечение раненых с Украины

Ведомости

Власти Швейцарии не приняли на лечение военных и гражданских, пострадавших на Украине, опасаясь нарушения нейтрального статуса страны, передает газета Tages Anzeiger.

Издание отмечает, что соответствующий запрос поступил в мае от одного из механизмов НАТО — Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы. Тогда швейцарское правительство согласилось принять раненых военных и гражданских.

«МИД страны занимался международно-правовыми последствиями этого вопроса. Разъяснения заняли три недели. В середине июня МИД написал обращение к другим ведомствам, в котором говорилось, что он отказывает в приеме по юридическим и практическим причинам», – отмечает издание.

Внешнеполитическое ведомство сослалось на два документа — на Женевские конвенции 1949 г. и Гаагскую конвенцию 1907 г. В соответствии с их положениями, нейтральные государства, лечащие военных, должны сделать так, чтобы после выздоровления они не могли вновь принимать участие в военных действиях. В МИДе решили, что Швейцария будет оказывать гуманитарную помощь Украине, помогая гражданским больницам страны.

Внешняя политика Швейцарии согласно конституции этой страны строится с учётом международно-правового статуса постоянного нейтралитета. Страна не входит ни в один из военных альянсов, ни в ЕС. При этом Швейцария нарушила политический нейтралитет, присоединившись к санкциям ЕС против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных