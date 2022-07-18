Власти Швейцарии отказались принять на лечение раненых с Украины

Внешнеполитическое ведомство сослалось на два документа — на Женевские конвенции 1949 г. и Гаагскую конвенцию 1907 г. В соответствии с их положениями, нейтральные государства, лечащие военных, должны сделать так, чтобы после выздоровления они не могли вновь принимать участие в военных действиях. В МИДе решили, что Швейцария будет оказывать гуманитарную помощь Украине, помогая гражданским больницам страны.