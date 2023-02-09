В МИДе сообщили о приезде главы МАГАТЭ в Москву 9 февраля
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прилетит в Москву в четверг, 9 февраля, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передают «РИА Новости».
«Гендиректор МАГАТЭ прилетает в Москву сегодня», – сообщил Рябков.
9 февраля постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что у Гросси есть новые идеи по защитной зоне Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что Россия на консультациях с ним в Москве намерена определиться, насколько они отвечают интересам дела.
В начале этого месяца Ульянов говорил, что значимого прогресса в рамках консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС не наблюдается. Тогда он отмечал, что «продолжается топтание на месте». Постпред РФ в Вене назвал «отсутствие предметной реакции» Украины на предложения Гросси по Запорожской АЭС ключевой причиной такого положения дел.
То, что Гросси приедет в Москву на этой неделе, ранее уже анонсировал Рябков. Тогда он отметил, что ключевой темой для разговора станет создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Еще в конце января в МИДе заявляли, что Москва не исключает скорого визита главы МАГАТЭ в Россию. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отмечала, что Москва поддерживает диалог с Гросси по всем направлениям деятельности агентства, в том числе по вопросам эксплуатации Запорожской АЭС и созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности вокруг этой станции.
Ранее Гросси заявил о планах приехать в Россию в феврале. 20 января глава МАГАТЭ вновь подчеркнул важность создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, по этому вопросу он продолжит вести «интенсивные» консультации с Россией и Украиной в ближайшее время.
В предыдущий раз Гросси приезжал в Москву 22 декабря 2022 г. Тогда глава МАГАТЭ и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. 11 октября 2022 г. Гросси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля 2022 г., с тех пор российская сторона неоднократно сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.