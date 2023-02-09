В МИДе сообщили о приезде главы МАГАТЭ в Москву 9 февраля

То, что Гросси приедет в Москву на этой неделе, ранее уже анонсировал Рябков. Тогда он отметил, что ключевой темой для разговора станет создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Еще в конце января в МИДе заявляли, что Москва не исключает скорого визита главы МАГАТЭ в Россию. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отмечала, что Москва поддерживает диалог с Гросси по всем направлениям деятельности агентства, в том числе по вопросам эксплуатации Запорожской АЭС и созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности вокруг этой станции.