Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским поставки самолетов Киеву
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским не обсуждал вопрос поставки самолетов Киеву. Об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС, который проходит в Брюсселе.
«Мы этот вопрос вчера не обсуждали», – сказал Макрон, ответив на вопросы о возможности Парижа поставить Киеву истребители (цит. по ТАСС).
При этом французский лидер подтвердил готовность оказывать помощь Украине. «Я считаю, что сейчас надо сосредоточиться на тех поставках, которые будут полезны сейчас, а не на обещаниях, которые могут быть реализованы позже», – сказал он.
Макрон, Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц встретились накануне, 8 февраля, в Париже. Во время состоявшейся совместной пресс-конференции Макрон заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Франции, пока конфликт не будет разрешен в пользу Киева.
30 января Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине, если они будут полезны украинской армии, не приведут к дальнейшей эскалации и не ослабят обороноспособность Франции.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал конфликт на Украине восходящим по спирали. Президент РФ Владимир Путин же в прошлом декабре заявил, что страны Запада превратили Украину в колонию и используют народ этой страны как пушечное мясо.