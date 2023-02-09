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Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским поставки самолетов Киеву

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским не обсуждал вопрос поставки самолетов Киеву. Об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС, который проходит в Брюсселе. 

«Мы этот вопрос вчера не обсуждали», – сказал Макрон, ответив на вопросы о возможности Парижа поставить Киеву истребители (цит. по ТАСС).

При этом французский лидер подтвердил готовность оказывать помощь Украине. «Я считаю, что сейчас надо сосредоточиться на тех поставках, которые будут полезны сейчас, а не на обещаниях, которые могут быть реализованы позже», – сказал он.  

Макрон, Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц встретились накануне, 8 февраля, в Париже. Во время состоявшейся совместной пресс-конференции Макрон заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Франции, пока конфликт не будет разрешен в пользу Киева.

30 января Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине, если они будут полезны украинской армии, не приведут к дальнейшей эскалации и не ослабят обороноспособность Франции. 

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал конфликт на Украине восходящим по спирали. Президент РФ Владимир Путин же в прошлом декабре заявил, что страны Запада превратили Украину в колонию и используют народ этой страны как пушечное мясо.

Ранее по теме: Песков прокомментировал возможные поставки Лондоном истребителей Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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