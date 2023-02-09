МИД Норвегии отверг данные о причастности страны к подрыву «Северных потоков»
Информация о причастности Норвегии к подрыву газопроводов «Северный поток» является «чушью». Об этом «РИА Новости» заявило министерство иностранных дел Норвегии.
«Эти обвинения – чушь», – заявили в ведомстве на просьбу агентства прокомментировать статью американского журналиста Сеймура Херша о расследовании взрыва на «Северных потоках».
Днем ранее на своем сайте 85-летний лауреат Пулитцеровской премии Херш опубликовал статью, в которой со ссылкой на осведомленный источник заявил о причастности США и Норвегии к подрыву «Северных потоков». По его сведениям, президент Соединенных Штатов Джо Байден решился на диверсию на газопроводах после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.
Американский журналист считает, что с первых дней существования «Северного потока – 1» Вашингтон рассматривал проект как угрозу доминированию Запада. Херш утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». 26 сентября того же года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку, заключил журналист.
В тот же день данный материал прокомментировали в Белом доме. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон назвала ложью и «полной фикцией» информацию о причастности США к подрыву.
В Кремле ранее сегодня заявили, что статья Херша о расследовании взрыва на «Северных потоках» на Западе не получила широкого распространения, что не может не вызывать удивления. По слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это «очень важный материал». Он подчеркнул, что эта статья должна ускорить международное расследование происшествия на газопроводах, «а мы видим, наоборот, попытки молчаливого сворачивания» этого дела.
Инцидент на газопроводах произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались.
В начале октября о завершении расследования на «Северных потоках» сообщила служба государственной безопасности Швеции (СЭПО). Следователи заявили об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственных за произошедшее также не назвали.
В конце декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал заинтересованных в подрыве газопроводов «Северный поток». По его словам, тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины, и устроил взрывы на газопроводах. Тогда в ходе своего выступления президент также подчеркнул, что российская сторона смогла осмотреть места взрывов только один раз. Полноценного расследования по данному происшествию нет, заявил Путин.