МИД КНР назвал США крупнейшей шпионской державой
США являются крупнейшей в мире державой по шпионажу. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Операции США по хищению конфиденциальной информации распространяются по всему миру, ущемляя суверенитет и интересы других стран, нарушая международное право и основные нормы международных отношений. США по праву считаются крупнейшей в мире империей шпионажа и слежки», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Вместе с тем Вэньбинь уточнил, что аэростаты США с 1 января 2022 г. более 10 раз нарушали воздушное пространство Китая. По его словам, у них не было официального разрешения на проведение этих полетов. В китайском МИДе призвали Вашингтон переосмыслить свой курс, прежде чем «клеветать, очернять и подстрекать».
С начала февраля власти США и Канады неоднократно сообщали об обнаружении летающих объектов в своем воздушном пространстве. 4 февраля китайский аэростат был сбит над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины. После этого Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.
В Вашингтоне заявили, что аэростат занимался «наблюдением за стратегическими объектами». Его маршрут пролегал рядом с позициями межконтинентальных баллистических ракет и авиабазой стратегических бомбардировщиков. Китайская сторона при этом утверждает, что шар был метеорологическим зондом.