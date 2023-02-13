МИД КНР назвал США крупнейшей шпионской державой

Вместе с тем Вэньбинь уточнил, что аэростаты США с 1 января 2022 г. более 10 раз нарушали воздушное пространство Китая. По его словам, у них не было официального разрешения на проведение этих полетов. В китайском МИДе призвали Вашингтон переосмыслить свой курс, прежде чем «клеветать, очернять и подстрекать».