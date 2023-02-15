Херш: Байден решился на подрыв «Северных потоков» из-за опасений отказа ФРГ от санкций
Президент США Джо Байден принял решение подорвать «Северные потоки», поскольку опасался, что Германия может выйти из режима санкций против России. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью Berliner Zeitung.
«Думаю, причиной такого решения [о подрыве российских газопроводов в Балтийском море] было то, что военные действия [на Украине] для Запада шли не очень хорошо, и они боялись приближающейся зимы. "Северный поток — 2" был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы», — пояснил Херш.
Журналист отметил, что бомбы на газопроводы установили во время учений НАТО в июне 2022 г., однако «в последний момент Белый дом занервничал». По словам Херша, Байден признался, что боится подрывать «Северные потоки», и перенес это на сентябрь, издав приказы привести бомбы в действие дистанционно.
8 февраля Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором заявил о причастности к подрыву США и Норвегии. По его словам, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». 26 сентября того же года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку, заключил журналист.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление, после чего были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. Швеция уже сообщила о завершении расследования, однако ответственные за произошедшее так и не были названы.