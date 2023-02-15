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Херш: Байден решился на подрыв «Северных потоков» из-за опасений отказа ФРГ от санкций

Ведомости

Президент США Джо Байден принял решение подорвать «Северные потоки», поскольку опасался, что Германия может выйти из режима санкций против России. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью Berliner Zeitung.

«Думаю, причиной такого решения [о подрыве российских газопроводов в Балтийском море] было то, что военные действия [на Украине] для Запада шли не очень хорошо, и они боялись приближающейся зимы. "Северный поток — 2" был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы», — пояснил Херш.

Журналист отметил, что бомбы на газопроводы установили во время учений НАТО в июне 2022 г., однако «в последний момент Белый дом занервничал». По словам Херша, Байден признался, что боится подрывать «Северные потоки», и перенес это на сентябрь, издав приказы привести бомбы в действие дистанционно.

8 февраля Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором заявил о причастности к подрыву США и Норвегии. По его словам, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». 26 сентября того же года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку, заключил журналист.

В Белом доме назвали ложью и «полной фикцией» информацию о причастности США к подрыву. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не только признают свою причастность к взрывам, но и «с удовольствием об этом говорят».

Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление, после чего были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. Швеция уже сообщила о завершении расследования, однако ответственные за произошедшее так и не были названы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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