Херш: Байден решился на подрыв «Северных потоков» из-за опасений отказа ФРГ от санкций

Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление, после чего были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. Швеция уже сообщила о завершении расследования, однако ответственные за произошедшее так и не были названы.