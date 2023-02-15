Кадыров призвал не раскрывать число погибших в ходе спецоперации

«При исполнении боевых задач неизбежны потери. Спецоперация на Украине не исключение. Давя сатанинскую нечисть, гибнут наши ребята. И мы будем помнить каждого из них. Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? <...> Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом – столько. Человек ушел достойно, защищая свое государство», – написал он.