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Кадыров призвал не раскрывать число погибших в ходе спецоперации

Ведомости

Властям регионов следует меньше спекулировать на тему погибших в ходе спецоперации и не раскрывать их число. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.  

«При исполнении боевых задач неизбежны потери. Спецоперация на Украине не исключение. Давя сатанинскую нечисть, гибнут наши ребята. И мы будем помнить каждого из них. Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? <...> Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом – столько. Человек ушел достойно, защищая свое государство», – написал он. 

Вместо этого Кадыров призвал хранить о погибших «чистую память, память о герое» и помогать семьям военнослужащих, которые погибли во время спецоперации. По его словам, все семьи в Чечне получают по 1 млн руб. в случае гибели военнослужащего и по 500 000 руб. – в случае его ранения. 

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«Призываю власти на местах заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, и не комментировать потери», – заключил Кадыров.  

По данным Минобороны от 21 сентября 2022 г., с российской стороны погибли 5937 человек. Более поздних официальных данных пока нет. По данным украинской стороны, с начала спецоперации погибли от 10 до 13 000 украинских военнослужащих. При этом министр обороны России Сергей Шойгу еще в сентябре 2022 г. сообщал, что ВСУ потеряли более 61 200 бойцов.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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