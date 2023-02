Журналист Херш раскрыл мотив США при организации подрыва «Северных потоков»

Ранее сегодня Херш заявил, что ведущие СМИ страны проигнорировали результаты его расследования обстоятельств подрыва «Северных потоков». Журналист отметил, что газета The New York Times, в которой он работал в 70-е, а также The Washington Post, цитировавшая его материалы, полностью проигнорировали его расследование о «Северных потоках», не упомянув даже его опровержение Белым домом.