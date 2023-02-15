Журналист Херш раскрыл мотив США при организации подрыва «Северных потоков»

«Вот что сделал [президент США Джо] Байден. Он сказал, у нас большая война из-за Украины. Я хочу, чтобы у меня была поддержка Германии и Запада. Я знаю, что наступает зима и будет тяжело, и не хочу, чтобы немцы сказали – мы прекращаем [поддержку Украины], чтобы нам не было плохо. Иначе нас уничтожат. Наша экономика развалится без дешевого топлива. Поэтому мы уходим и сохраняем газовую трубу. Мы [американцы] лишили их такого варианта», – сказал он (цитата по ТАСС).