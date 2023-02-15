Журналист Херш раскрыл мотив США при организации подрыва «Северных потоков»
Соединенные Штаты организовали подрыв «Северных потоков» для того, чтобы Германия из-за дешевого российского газа не отказалась от поддержки Украины, заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью порталу democracynow.org.
«Вот что сделал [президент США Джо] Байден. Он сказал, у нас большая война из-за Украины. Я хочу, чтобы у меня была поддержка Германии и Запада. Я знаю, что наступает зима и будет тяжело, и не хочу, чтобы немцы сказали – мы прекращаем [поддержку Украины], чтобы нам не было плохо. Иначе нас уничтожат. Наша экономика развалится без дешевого топлива. Поэтому мы уходим и сохраняем газовую трубу. Мы [американцы] лишили их такого варианта», – сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня Херш заявил, что ведущие СМИ страны проигнорировали результаты его расследования обстоятельств подрыва «Северных потоков». Журналист отметил, что газета The New York Times, в которой он работал в 70-е, а также The Washington Post, цитировавшая его материалы, полностью проигнорировали его расследование о «Северных потоках», не упомянув даже его опровержение Белым домом.
8 февраля Сеймур Херш, 85-летний лауреат Пулитцеровской премии, опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором со ссылкой на неназванный источник заявил о причастности к подрыву США и Норвегии. По его словам, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». 26 сентября того же года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку, заключил журналист.
В Белом доме назвали ложью и «полной фикцией» информацию о причастности США к подрыву. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не только признают свою причастность к взрывам, но и «с удовольствием об этом говорят».
После расследования комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение проект обращения к ООН с призывом расследовать инциденты на газопроводах. В тексте обращения упоминается и расследование Херша. Ранее 15 февраля Лавров сообщил, что Россия готовит специальное заседание Совбеза ООН, на котором будет обсуждаться организация расследования взрывов на газопроводах.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. Швеция уже завершила расследование, но ответственные за произошедшее так и не были названы.
В Кремле ранее заявили, что расследование Херша о взрыве на «Северных потоках» на Западе не получила широкого распространения, что не может не вызывать удивления. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это «очень важный материал». Он подчеркнул, что эта статья должна ускорить международное расследование происшествия на газопроводах, «а мы видим, наоборот, попытки молчаливого сворачивания» этого дела.
В конце декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал заинтересованных в подрыве газопроводов «Северный поток». По его словам, тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины, и устроил взрывы на газопроводах. Тогда в ходе своего выступления президент также подчеркнул, что российская сторона смогла осмотреть места взрывов только один раз. Полноценного расследования по данному происшествию нет, заявил Путин.