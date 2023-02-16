Лукашенко подтвердил встречу с Путиным 17 февраля

Помимо этого, лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений – в частности, дальнейшие шаги по обеспечению безопасности России и Белоруссии. Путин и Лукашенко договорились «в ближайшее время» определить дату встречи. «Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия», – уточняли в пресс-службе белорусского лидера.