Лукашенко подтвердил встречу с Путиным 17 февраля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 17 февраля, встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».
«Лукашенко завтра встречается с Путиным. Первый проанонсировал встречу во время общения с журналистами», – следует из сообщения.
О возможной встрече Путина и Лукашенко 17 февраля ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов, может ли встреча президентов пройти в пятницу, представитель Кремля заявил, что может.
6 февраля Песков заявил, что Путин и Лукашенко могут провести встречу в течение ближайших месяцев. Представитель Кремля напомнил, что накануне, 5 февраля, у Путина и Лукашенко состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры государств обсудили широкий круг вопросов, в том числе и вопрос по проведению заседания Высшего госсовета Союзного государства.
5 февраля в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что заседание предварительно запланировано на апрель – май, тогда же будут подписаны все необходимые документы, формализующие «имеющиеся договоренности».
Помимо этого, лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений – в частности, дальнейшие шаги по обеспечению безопасности России и Белоруссии. Путин и Лукашенко договорились «в ближайшее время» определить дату встречи. «Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия», – уточняли в пресс-службе белорусского лидера.
В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались 19 декабря 2022 г., когда президент России впервые с 2019 г. посетил Минск. В ходе переговоров российский президент заявил, что Белоруссия является союзником России «в прямом смысле».