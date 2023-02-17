В Севастополе сообщили о сбитом беспилотнике в районе Балаклавской ТЭС
В районе Балаклавской ТЭС в Севастополе российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», — написал он в своем Telegram-канале.
Накануне, 16 февраля, Развожаев заявил о двух сбитых дронах над Черным морем в районе Севастополя. Он уточнил, что еще несколько беспилотников были ликвидированы в акватории — в зоне Крыма. Губернатор подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.
В тот же день жители Крыма обратили внимание на звуки взрывов в районе Армянска. Советник главы республики Олег Крючков объяснил это проведением боевого слаживания российских военных к северу от города.
10 февраля в Севастополе продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности на неограниченный срок. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Севастополе действует режим «среднего уровня реагирования». Помимо Севастополя такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.