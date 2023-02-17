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В Севастополе сообщили о сбитом беспилотнике в районе Балаклавской ТЭС

Ведомости

В районе Балаклавской ТЭС в Севастополе российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне, 16 февраля, Развожаев заявил о двух сбитых дронах над Черным морем в районе Севастополя. Он уточнил, что еще несколько беспилотников были ликвидированы в акватории — в зоне Крыма. Губернатор подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной. 

В тот же день жители Крыма обратили внимание на звуки взрывов в районе Армянска. Советник главы республики Олег Крючков объяснил это проведением боевого слаживания российских военных к северу от города.

10 февраля в Севастополе продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности на неограниченный срок. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Севастополе действует режим «среднего уровня реагирования». Помимо Севастополя такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных