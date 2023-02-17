В Севастополе сообщили о сбитом беспилотнике в районе Балаклавской ТЭС

Накануне, 16 февраля, Развожаев заявил о двух сбитых дронах над Черным морем в районе Севастополя. Он уточнил, что еще несколько беспилотников были ликвидированы в акватории — в зоне Крыма. Губернатор подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.