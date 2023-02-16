Власти Крыма объяснили звуки взрывов боевым слаживанием российских военных
Звуки взрывов, которые слышали жители Крыма, связаны с проведением боевого слаживания российских военных к северу от города Армянск. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов», — написал он в своем Telegram-канале. Крючков призвал жителей региона доверять только официальным источникам.
В предыдущий раз украинские дроны пытались атаковать полуостров 16 января. Тогда в акватории Черного моря были сбиты 10 дронов ВСУ. Губернатор подчеркнул, что никакие объекты в городе и акватории не пострадали.
Накануне, 15 февраля, жители Севастополя обратили внимание на громкие звуки. По словам Развожаева, российские военные проводили тренировки артиллерийских расчетов и средств ПВО. Он уточнил, что обстановка в городе спокойная, и призвал жителей не беспокоиться.
10 февраля в Севастополе продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности на неограниченный срок. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Севастополе действует режим «среднего уровня реагирования». Помимо Севастополя такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.