Власти Крыма объяснили звуки взрывов боевым слаживанием российских военных

Ранее сегодня российские ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Позже он уточнил, что БПЛА были сбиты в районе города, еще два дрона ПВО уничтожила в зоне Республики Крым.