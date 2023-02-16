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Власти Крыма объяснили звуки взрывов боевым слаживанием российских военных

Ведомости

Звуки взрывов, которые слышали жители Крыма, связаны с проведением боевого слаживания российских военных к северу от города Армянск. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. 

«По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов», — написал он в своем Telegram-канале. Крючков призвал жителей региона доверять только официальным источникам. 

Ранее сегодня российские ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Позже он уточнил, что БПЛА были сбиты в районе города, еще два дрона ПВО уничтожила в зоне Республики Крым. 

В предыдущий раз украинские дроны пытались атаковать полуостров 16 января. Тогда в акватории Черного моря были сбиты 10 дронов ВСУ. Губернатор подчеркнул, что никакие объекты в городе и акватории не пострадали. 

Накануне, 15 февраля, жители Севастополя обратили внимание на громкие звуки. По словам Развожаева, российские военные проводили тренировки артиллерийских расчетов и средств ПВО. Он уточнил, что обстановка в городе спокойная, и призвал жителей не беспокоиться. 

10 февраля в Севастополе продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности на неограниченный срок. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Севастополе действует режим «среднего уровня реагирования». Помимо Севастополя такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных