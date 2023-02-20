В Курской области сообщили об обстреле поселка Краснооктябрьского
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«7 прилетов зафиксировано в поселке Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших и повреждений в жилом секторе нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Старовойт добавил, что из-за атаки украинских военных нарушено электроснабжение поселка. Он уточнил, что специалисты начнут ремонт, «как только позволит ситуация».
Накануне, 19 февраля, ВСУ трижды обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района, сообщил губернатор Курской области. В результате атаки никто не пострадал, однако три дома были повреждены.
Сейчас в Курской, Белгородской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Курской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.