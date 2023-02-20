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В Курской области сообщили об обстреле поселка Краснооктябрьского

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«7 прилетов зафиксировано в поселке Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших и повреждений в жилом секторе нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Старовойт добавил, что из-за атаки украинских военных нарушено электроснабжение поселка. Он уточнил, что специалисты начнут ремонт, «как только позволит ситуация».  

Накануне, 19 февраля, ВСУ трижды обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района, сообщил губернатор Курской области. В результате атаки никто не пострадал, однако три дома были повреждены.

Ранее сегодня об обстрелах со стороны Украины также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. ВСУ атаковали село Новая Таволжанка, в результате погибла женщина. Также ранения получил мужчина, он доставлен в больницу. 19 февраля при обстреле этого же села погибла 12-летняя девочка.

Сейчас в Курской, Белгородской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Курской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных