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Белгородский губернатор сообщил о погибшем при обстреле Новой Таволжанки

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При обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Еще один человек получил ранения.

«Новая Таволжанка вновь под артиллерийским обстрелом. Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди», – написал Гладков.

В результате обстрела погибла женщина. Она скончалась в машине скорой помощи, находясь в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями, уточнил губернатор Белгородской области. Раненым оказался мужчина. Он с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в Центральную районную больницу (ЦРБ), сообщил Гладков.

Белгородский губернатор сообщил, что на месте происшествия находится глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жаднов и оперативные службы. «Всех сотрудников предприятия сейчас вывозим на безопасное расстояние», – добавил Гладков.

Накануне, 19 декабря, при обстреле села Новая Таволжанка погибла 12-летняя девочка. Гладков сообщил, что во время обстрела она разговаривала по телефону с отцом, снаряд разорвался у нее за спиной.

В Белгородской, Курской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Ранее по теме: Гладков сообщил об обстреле трех сел в Белгородской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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