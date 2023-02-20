Белгородский губернатор сообщил о погибшем при обстреле Новой Таволжанки
При обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Еще один человек получил ранения.
«Новая Таволжанка вновь под артиллерийским обстрелом. Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди», – написал Гладков.
В результате обстрела погибла женщина. Она скончалась в машине скорой помощи, находясь в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями, уточнил губернатор Белгородской области. Раненым оказался мужчина. Он с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в Центральную районную больницу (ЦРБ), сообщил Гладков.
Белгородский губернатор сообщил, что на месте происшествия находится глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жаднов и оперативные службы. «Всех сотрудников предприятия сейчас вывозим на безопасное расстояние», – добавил Гладков.
Накануне, 19 декабря, при обстреле села Новая Таволжанка погибла 12-летняя девочка. Гладков сообщил, что во время обстрела она разговаривала по телефону с отцом, снаряд разорвался у нее за спиной.
В Белгородской, Курской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.