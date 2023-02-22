Захарова назвала условие для скорейшего мира на Украине
Для скорейшего мира на Украине нужна политическая воля Запада и Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Но Москва этого не наблюдает, добавила она.
«Для скорейшего мира нужна лишь, собственно, политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и, соответственно, его киевских подопечных. А этого мы не наблюдаем», – заявила Захарова.
В конце декабря прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что признание четырех новых субъектов России является неотъемлемой частью условий для начала переговоров с Украиной.
9 декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ заявил, что Запад превратил Украину в колонию и использует народ этой страны как пушечное мясо.
В ноябре прошлого года на встрече с историками и представителями традиционных религий РФ Путин заявил, что Запад с момента распада Союза вмешивался во внутренние дела Украины, поднося фитиль к распаду России. По его словам, за десятилетия после распада СССР «Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела» и с Россией пытались проделать то же самое. Тогда Путин отметил, что на Украине «удалось внедрить» в сознание людей псевдоценности и из страны фактически сделали «анти-Россию».