Миронов предложит не выдвигать кандидата на выборы президента, а поддержать Путина

Президентские выборы запланированы на 2024 г. 20 января председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК уже начал к ним подготовку. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность участия Путина в президентской гонке 2024 г., подчеркнул, что глава государства пока что «никаких заявлений на этот счет не делал». После обращения президента к Федеральному собранию он сообщил, что не знает о возможных сроках, когда может быть сделано такое заявление.