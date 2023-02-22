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Миронов предложит не выдвигать кандидата на выборы президента, а поддержать Путина

Ведомости

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов заявил, что на партийном съезде предложит не выдвигать кандидата от партии на президентские выборы, а поддержать действующего президента России Владимира Путина. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас, возможно, 20 мая либо немного позже будет очередной отчетно-перевыборный съезд. И на этом съезде мы заранее выскажем свою позицию о нашем участии в президентской компании. Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидата от нашей партии, а поддержать действующего президента Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что это самое правильное патриотическое решение», – заявил он (цит. по ТАСС).

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В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля президент Путин сообщил, что региональные выборы 2023 г. и президентские выборы 2024 г. «состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур».

Единый день голосования пройдет 10 сентября 2023 г. В этот день в 20 регионах состоятся выборы глав субъектов РФ, а также депутатов местных парламентов. Также жители 12 регионов выберут депутатов представительных органов муниципальных образований и административных центров. В этом году участие в едином дне голосования впервые примут ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Президентские выборы запланированы на 2024 г. 20 января председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК уже начал к ним подготовку. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность участия Путина в президентской гонке 2024 г., подчеркнул, что глава государства пока что «никаких заявлений на этот счет не делал». После обращения президента к Федеральному собранию он сообщил, что не знает о возможных сроках, когда может быть сделано такое заявление.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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