ФСБ заявила о причастности к диверсиям готовившего покушение на Малофеева
Готовивший покушение на руководителя группы компаний «Царьград» Константина Малофеева Денис Капустин (известен под псевдонимом Никитин) причастен к попытке подрыва объекта нефтегазового комплекса в Волгоградской области в 2022 г. Об этом сообщили в ФСБ, пишут «РИА Новости».
Уточняется, что ФСБ пресекла теракт в августе 2022 г. По информации спецслужбы, Капустин занимался подготовкой к подрыву объекта нефтегазового комплекса. При задержании россияне Кейнер и Ушаков были нейтрализованы, уточнили в ведомстве.
О предотвращении теракта в Волгоградской области ФСБ сообщила в середине августа 2022 г. Тогда сообщалось, что организацией теракта занимались двое россиян из праворадикальной группировки, созданной Максимом Марцинкевичем. В ходе задержания они попытались оказать сопротивление и были нейтрализованы. Курировали теракт члены этой же группировки, которые служили в националистических батальонах Украины. Подготовкой к теракту же занимались украинские спецслужбы.
По информации ФСБ, Капустин был организатором покушения на Малофеева. Уточняется, что злоумышленники хотели взорвать автомобиль Малофеева с помощью самодельной взрывчатки. Аналогичный теракт агенты украинских спецслужб ранее совершили против журналистки Дарьи Дугиной, напомнили в ведомстве.
Капустин также является одним из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса (участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины), которое взяло на себя ответственность за произошедшую атаку в начале марта в Брянской области.
Тогда группа украинских диверсантов проникла на территорию региона и открыла огонь по машине, сообщал губернатор Александр Богомаз. В результате произошедшего погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять.