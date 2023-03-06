ФСБ заявила о причастности к диверсиям готовившего покушение на Малофеева

Тогда группа украинских диверсантов проникла на территорию региона и открыла огонь по машине, сообщал губернатор Александр Богомаз. В результате произошедшего погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять.