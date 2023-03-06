ФСБ заявила о предотвращении покушения на бизнесмена Константина Малофеева

ФСБ заявила о предотвращении покушения на бизнесмена Константина МалофееваПо данным спецслужб, украинские силовики планировали взорвать его автомобиль
ФСБ сообщила, что предотвратила покушение на руководителя группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, пишет ТАСС.
По данным ведомства, организатором преступления является один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса (участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины) Денис Капустин (известен под псевдонимом Никитин). Отмечается, он Капустин живет на Украине и действует под контролем СБУ.
В ФСБ рассказали, что злоумышленники хотели взорвать автомобиль Малофеева с помощью самодельной взрывчатки. Аналогичный теракт агенты украинских спецслужб ранее совершили против журналистки Дарьи Дугиной, напомнили в ведомстве.
ФСБ также опубликовала видео, на котором показан момент минирования и разминирования машины Малофеева. В первой части ролика мужчина на улице в черной куртке и маске приближается к автомобилю Mercedes и, как утверждает ФСБ, устанавливает бомбу под него. На следующих кадрах при помощи робота сотрудники спецслужбы извлекают взрывное устройство из автомобиля бизнесмена. На кадрах разминирования автомобиль стоит в помещении, похожем на подземный паркинг.
После публикации ФСБ Малофеев сообщил, что с ним все в порядке. Он также выразил надежду, что виновные в убийстве Дугиной будут арестованы.
«Спасибо всем друзьям за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», — написал Малофеев в своем Telegram-канале.
Помимо покушения на Малофеева, Капустин также причастен к попытке подрыва объекта нефтегазового комплекса в Волгоградской области. ФСБ пресекла теракт в августе 2022 г. Утверждается, что Капустин был организатором теракта, осуществить задуманное должны были сторонники организованных им праворадикальных организаций. При задержании россияне Кейнер и Ушаков были нейтрализованы, уточнили в ведомстве.
2 марта Капустин появился на видео Русского добровольческого корпуса, в котором украинские бойцы утверждали, что перешли российско-украинскую границу и попали на территорию Брянской области. В ФСБ заявили, что он является организатором и участником нападения на российский регион. В результате обстрела погибли двое местных жителей, ранен 10-летний ребенок. В офисе украинского президента отвергли сообщения о причастности Киева к атаке территории России.
Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал инцидент в Брянской области как теракт, а диверсантов назвал «неонацистами» и «террористами», также сравнив их с убийцами Дугиной.
Журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа прошлого года. Автомобиль ее отца, философа и публициста Александра Дугина, на котором она возвращалась с фестиваля «Традиция», взорвался и загорелся. Спустя два дня ФСБ обвинила в причастности к убийству украинские спецслужбы. По данным ведомства, преступление совершили граждане Украины Наталья Вовк и Богдан Цыганенко. В ноябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца, она объявлена в международный розыск.