ФСБ заявила о предотвращении покушения на бизнесмена Константина Малофеева

ФСБ также опубликовала видео, на котором показан момент минирования и разминирования машины Малофеева. В первой части ролика мужчина на улице в черной куртке и маске приближается к автомобилю Mercedes и, как утверждает ФСБ, устанавливает бомбу под него. На следующих кадрах при помощи робота сотрудники спецслужбы извлекают взрывное устройство из автомобиля бизнесмена. На кадрах разминирования автомобиль стоит в помещении, похожем на подземный паркинг.