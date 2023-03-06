Газета
Общество

ФСБ заявила о предотвращении покушения на бизнесмена Константина Малофеева

По данным спецслужб, украинские силовики планировали взорвать его автомобиль
Анастасия Швецова
Евгений Разумный / Ведомости

ФСБ сообщила, что предотвратила покушение на руководителя группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, пишет ТАСС.

По данным ведомства, организатором преступления является один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса (участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины) Денис Капустин (известен под псевдонимом Никитин). Отмечается, он Капустин живет на Украине и действует под контролем СБУ.

В ФСБ рассказали, что злоумышленники хотели взорвать автомобиль Малофеева с помощью самодельной взрывчатки. Аналогичный теракт агенты украинских спецслужб ранее совершили против журналистки Дарьи Дугиной, напомнили в ведомстве.

ФСБ также опубликовала видео, на котором показан момент минирования и разминирования машины Малофеева. В первой части ролика мужчина на улице в черной куртке и маске приближается к автомобилю Mercedes и, как утверждает ФСБ, устанавливает бомбу под него. На следующих кадрах при помощи робота сотрудники спецслужбы извлекают взрывное устройство из автомобиля бизнесмена. На кадрах разминирования автомобиль стоит в помещении, похожем на подземный паркинг.

После публикации ФСБ Малофеев сообщил, что с ним все в порядке. Он также выразил надежду, что виновные в убийстве Дугиной будут арестованы.

«Спасибо всем друзьям за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», — написал Малофеев в своем Telegram-канале.

Помимо покушения на Малофеева, Капустин также причастен к попытке подрыва объекта нефтегазового комплекса в Волгоградской области. ФСБ пресекла теракт в августе 2022 г. Утверждается, что Капустин был организатором теракта, осуществить задуманное должны были сторонники организованных им праворадикальных организаций. При задержании россияне Кейнер и Ушаков были нейтрализованы, уточнили в ведомстве.

2 марта Капустин появился на видео Русского добровольческого корпуса, в котором украинские бойцы утверждали, что перешли российско-украинскую границу и попали на территорию Брянской области. В ФСБ заявили, что он является организатором и участником нападения на российский регион. В результате обстрела погибли двое местных жителей, ранен 10-летний ребенок. В офисе украинского президента отвергли сообщения о причастности Киева к атаке территории России.

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал инцидент в Брянской области как теракт, а диверсантов назвал «неонацистами» и «террористами», также сравнив их с убийцами Дугиной.

Журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа прошлого года. Автомобиль ее отца, философа и публициста Александра Дугина, на котором она возвращалась с фестиваля «Традиция», взорвался и загорелся. Спустя два дня ФСБ обвинила в причастности к убийству украинские спецслужбы. По данным ведомства, преступление совершили граждане Украины Наталья Вовк и Богдан Цыганенко. В ноябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца, она объявлена в международный розыск.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных