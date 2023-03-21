Песков назвал обстоятельной неформальную встречу Путина и Си Цзиньпина
В первый день встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся серьезный разговор и обстоятельный обмен мнениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Очевидно, что состоялся обстоятельный обмен мнениями, серьезный разговор в неформальной части. Не буду давать никаких оценок, дождемся заявлений для прессы двух глав государств», – сказал он.
Си Цзиньпин прилетел в Россию накануне, 20 марта, тогда же у него состоялась неформальная встреча с Путиным. Она продолжалась 4,5 часа. В открытой части встречи лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. В частности, Путин сообщил, что внимательно изучил план Китая с предложением по мирному урегулированию конфликта на Украине, и подчеркнул, что Россия всегда открыта к переговорному процессу. По словам главы государства, китайское руководство «занимает справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем», ко всем инициативам китайской стороны Россия относится с уважением.
Как отметил Песков, сегодня после 15:00 в Кремлевском дворце запланированы церемония официальной встречи, переговоры в узком и расширенном составах, церемония подписания документов, обращение к СМИ и государственный обед в честь Си Цзиньпина. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в узком составе предполагается участие зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, министра иностранных дел Сергея Лаврова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра обороны Сергея Шойгу, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, руководителя «Роскосмоса» Юрия Борисова, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, посла России в Китае Игоря Моргулова и самого Ушакова.
Это первый визит Си Цзиньпина после переизбрания на должность председателя КНР в третий раз. Он пробудет с визитом в Москве до 22 марта.