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Песков назвал обстоятельной неформальную встречу Путина и Си Цзиньпина

Ведомости

В первый день встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся серьезный разговор и обстоятельный обмен мнениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Очевидно, что состоялся обстоятельный обмен мнениями, серьезный разговор в неформальной части. Не буду давать никаких оценок, дождемся заявлений для прессы двух глав государств», – сказал он.

Си Цзиньпин прилетел в Россию накануне, 20 марта, тогда же у него состоялась неформальная встреча с Путиным. Она продолжалась 4,5 часа. В открытой части встречи лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. В частности, Путин сообщил, что внимательно изучил план Китая с предложением по мирному урегулированию конфликта на Украине, и подчеркнул, что Россия всегда открыта к переговорному процессу. По словам главы государства, китайское руководство «занимает справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем», ко всем инициативам китайской стороны Россия относится с уважением.

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Как отметил Песков, сегодня после 15:00 в Кремлевском дворце запланированы церемония официальной встречи, переговоры в узком и расширенном составах, церемония подписания документов, обращение к СМИ и государственный обед в честь Си Цзиньпина. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в узком составе предполагается участие зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, министра иностранных дел Сергея Лаврова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра обороны Сергея Шойгу, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, руководителя «Роскосмоса» Юрия Борисова, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, посла России в Китае Игоря Моргулова и самого Ушакова.

Это первый визит Си Цзиньпина после переизбрания на должность председателя КНР в третий раз. Он пробудет с визитом в Москве до 22 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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