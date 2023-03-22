Газета
Политика

В Кремле исключили обсуждение Путиным и Си Цзиньпином «мирного плана» Киева

Ведомости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров не обсуждали «мирный план», предложенный Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план. Президент Путин сам об этом говорил», – сказал он.

Си Цзиньпин прилетел в Россию с трехдневным визитом 20 марта, тогда же у него состоялась неформальная встреча с Путиным. Она продолжалась 4,5 часа. В открытой части лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. В частности, Путин сообщил, что внимательно изучил план Китая с предложением по мирному урегулированию конфликта на Украине, и подчеркнул, что Россия всегда открыта к переговорному процессу. По словам главы государства, китайское руководство «занимает справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем», ко всем инициативам китайской стороны Россия относится с уважением.

24 февраля Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. Документ, состоящий из 12 пунктов, был опубликован на сайте МИДа страны. Среди пунктов – уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева, снижение стратегических рисков, противодействие применению или угрозе применения ядерного оружия и др.

Ранее по теме: Россия готова принять китайский мирный план по Украине за основу

В начале ноября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. 18 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что предложенная «формула мира» не имеет ничего общего с миром. «Цель украинской «формулы» – добиться при помощи Запада капитуляции России», – подчеркнула Захарова.

В декабре 2022 г. газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда Зеленского проводит доработку деталей некоего плана по мирному урегулированию конфликта, который состоит из десяти пунктов. По данным издания, разрабатываемые предложения могут быть представлены в феврале 2023 г. В Кремле тогда заявили, что информации о «мирном плане» пока не поступало.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных