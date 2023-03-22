В Кремле исключили обсуждение Путиным и Си Цзиньпином «мирного плана» Киева

Си Цзиньпин прилетел в Россию с трехдневным визитом 20 марта, тогда же у него состоялась неформальная встреча с Путиным. Она продолжалась 4,5 часа. В открытой части лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. В частности, Путин сообщил, что внимательно изучил план Китая с предложением по мирному урегулированию конфликта на Украине, и подчеркнул, что Россия всегда открыта к переговорному процессу. По словам главы государства, китайское руководство «занимает справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем», ко всем инициативам китайской стороны Россия относится с уважением.