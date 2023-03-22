В Кремле исключили обсуждение Путиным и Си Цзиньпином «мирного плана» Киева
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров не обсуждали «мирный план», предложенный Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план. Президент Путин сам об этом говорил», – сказал он.
Си Цзиньпин прилетел в Россию с трехдневным визитом 20 марта, тогда же у него состоялась неформальная встреча с Путиным. Она продолжалась 4,5 часа. В открытой части лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. В частности, Путин сообщил, что внимательно изучил план Китая с предложением по мирному урегулированию конфликта на Украине, и подчеркнул, что Россия всегда открыта к переговорному процессу. По словам главы государства, китайское руководство «занимает справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем», ко всем инициативам китайской стороны Россия относится с уважением.
24 февраля Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. Документ, состоящий из 12 пунктов, был опубликован на сайте МИДа страны. Среди пунктов – уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева, снижение стратегических рисков, противодействие применению или угрозе применения ядерного оружия и др.
В начале ноября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. 18 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что предложенная «формула мира» не имеет ничего общего с миром. «Цель украинской «формулы» – добиться при помощи Запада капитуляции России», – подчеркнула Захарова.
В декабре 2022 г. газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда Зеленского проводит доработку деталей некоего плана по мирному урегулированию конфликта, который состоит из десяти пунктов. По данным издания, разрабатываемые предложения могут быть представлены в феврале 2023 г. В Кремле тогда заявили, что информации о «мирном плане» пока не поступало.