Лукашенко предупредил о последствиях передачи Киеву снарядов с обедненным ураном
Если ВСУ применят снаряды с обедненным ураном против российских войск, то ответ Москвы будет страшным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Как только эти боеприпасы взорвутся на позиции войск России, вы увидите – ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет», – приводит его слова ТАСС.
Лукашенко отметил, что у России есть не только обедненный уран и Москва может поставить Минску снаряды с «настоящим ураном». При этом сами поставки Великобританией таких снарядов Украине белорусский президент счел лишь «болтовней», а дать старт такому процессу могут лишь безумцы. По его мнению, необходимо двигаться в сторону мирного урегулирования, а не эскалации.
20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство планирует поставлять Украине танковые снаряды с обедненным ураном. По ее словам, боеприпасы обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.
Комментируя слова британского политика, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Лондон «потерял ориентиры» в том, как его действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в случае поставок России придется реагировать «соответствующим образом».
Обеспокоенность ситуацией также выразили в ООН. «Мы выражали обеспокоенность годами по поводу любого использования обедненного урана, принимая во внимание последствия такого применения. И это касается любого, кто поставляет такие вооружения», — сказал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.