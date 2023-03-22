Лукашенко предупредил о последствиях передачи Киеву снарядов с обедненным ураном

Лукашенко отметил, что у России есть не только обедненный уран и Москва может поставить Минску снаряды с «настоящим ураном». При этом сами поставки Великобританией таких снарядов Украине белорусский президент счел лишь «болтовней», а дать старт такому процессу могут лишь безумцы. По его мнению, необходимо двигаться в сторону мирного урегулирования, а не эскалации.