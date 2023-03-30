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В УПЦ прокомментировали решение суда по иску об аренде Киево-Печерской лавры

Ведомости

Украинский суд отклонил просьбу Украинской православной церкви, чтобы на время рассмотрения дела «в отношении монастыря не совершались противоправные действия», но в удовлетворении самого иска по делу об аренде Киево-Печерской лавры он не отказывал. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

«В удовлетворении заявления об обеспечении иска суд безосновательно отказал монастырю, но это ни в коем случае не свидетельствует о том, что суд отказал в удовлетворении иска, рассмотрение которого назначено на 26 апреля 2023 г. Отказ суда в обеспечении иска не вступил в законную силу, он будет обжалован в апелляционном порядке», – сказано в сообщении.

Ранее о том, что суд отклонил иск УПЦ о признании недействительным расторжение договора аренды, говорил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. При этом в минкульте Украины заявили, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). После этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия».

Ранее по теме: Песков рассказал о возможности эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры

23 марта служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить расторжение договора аренды. По словам адвоката Киево-Печерской лавры протоиерея Никиты Чекмана, священнослужители не раз обращались к украинским властям, чтобы выяснить результаты деятельности межведомственной рабочей группы, которая якобы выявила нарушения монастырем условий договора. В ответ Киево-Печерской лавре говорили, что информация имеет гриф «для служебного пользования», а потому не может быть предоставлена.

Ранее по теме: Медведев: украинские власти стали врагами Христа и православной веры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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