В УПЦ прокомментировали решение суда по иску об аренде Киево-Печерской лавры
Украинский суд отклонил просьбу Украинской православной церкви, чтобы на время рассмотрения дела «в отношении монастыря не совершались противоправные действия», но в удовлетворении самого иска по делу об аренде Киево-Печерской лавры он не отказывал. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.
«В удовлетворении заявления об обеспечении иска суд безосновательно отказал монастырю, но это ни в коем случае не свидетельствует о том, что суд отказал в удовлетворении иска, рассмотрение которого назначено на 26 апреля 2023 г. Отказ суда в обеспечении иска не вступил в законную силу, он будет обжалован в апелляционном порядке», – сказано в сообщении.
Ранее о том, что суд отклонил иск УПЦ о признании недействительным расторжение договора аренды, говорил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. При этом в минкульте Украины заявили, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). После этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия».
23 марта служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить расторжение договора аренды. По словам адвоката Киево-Печерской лавры протоиерея Никиты Чекмана, священнослужители не раз обращались к украинским властям, чтобы выяснить результаты деятельности межведомственной рабочей группы, которая якобы выявила нарушения монастырем условий договора. В ответ Киево-Печерской лавре говорили, что информация имеет гриф «для служебного пользования», а потому не может быть предоставлена.