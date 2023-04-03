Гросси встретится с российской делегацией по ситуации на ЗАЭС 5 апреля

В предыдущий раз глава МАГАТЭ приезжал в Москву 9 февраля. Тогда Ульянов заявил, что у Гросси есть новые идеи по защитной зоне Запорожской АЭС. Идею демилитаризованной зоны гендиректор МАГАТЭ начал продвигать после посещения ЗАЭС 1 сентября 2022 г. 9 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны приблизились к договоренности по инициативе, однако ее заблокировали власти Украины. 23 марта Гросси сообщил, что МАГАТЭ отказалось от этой идеи из-за «вопросов территориальности».