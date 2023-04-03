Гросси встретится с российской делегацией по ситуации на ЗАЭС 5 апреля
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 апреля встретится с межведомственной делегацией в России для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».
«На днях, послезавтра, будет его [Рафаэля Гросси] очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России», — заявил Ульянов (цитата по «РИА Новости»).
29 марта делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на ЗАЭС. Это второй визит главы МАГАТЭ на станцию с начала спецоперации России на Украине. В ходе поездки Гросси вместе с советником гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренатом Карчаа осмотрел территорию ЗАЭС. В ходе поездки глава МАГАТЭ заявил об усилении военных действий вокруг ЗАЭС и призвал принять меры по защите станции.
31 марта Гросси отметил, что ядерный инцидент на ЗАЭС может привести к непоправимым последствиям для всего мира. Тогда он подтвердил, что через несколько дней планирует прибыть в Россию, где продолжит консультации.
В предыдущий раз глава МАГАТЭ приезжал в Москву 9 февраля. Тогда Ульянов заявил, что у Гросси есть новые идеи по защитной зоне Запорожской АЭС. Идею демилитаризованной зоны гендиректор МАГАТЭ начал продвигать после посещения ЗАЭС 1 сентября 2022 г. 9 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны приблизились к договоренности по инициативе, однако ее заблокировали власти Украины. 23 марта Гросси сообщил, что МАГАТЭ отказалось от этой идеи из-за «вопросов территориальности».
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. 30 сентября Запорожская область, а также ДНР, ЛНР и Херсонская область вошли в состав России. Затем президент РФ Владимир Путин распорядился передать ЗАЭС в федеральную собственность. Ее оператором стал «Росэнергоатом».