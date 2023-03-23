МАГАТЭ отказалось от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Гросси уточнил, что сейчас агентство «следит за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения». Такую концепцию он назвал куда «более жизнеспособной», чем создание демилитаризованной зоны. Гросси добавил, что, рассматривая разные проекты безопасной зоны вокруг ЗАЭС, он пришел к выводу, что «вопросы территориальности по разным причинам расценивались бы украинцами как якобы легализация российского присутствия».