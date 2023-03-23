МАГАТЭ отказалось от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС уже не рассматривается, сейчас речь идет о прекращении боевых действий в районе станции. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Мы не говорим о демилитаризованной зоне. Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий», — заявил он (цитата по ТАСС).
Гросси уточнил, что сейчас агентство «следит за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения». Такую концепцию он назвал куда «более жизнеспособной», чем создание демилитаризованной зоны. Гросси добавил, что, рассматривая разные проекты безопасной зоны вокруг ЗАЭС, он пришел к выводу, что «вопросы территориальности по разным причинам расценивались бы украинцами как якобы легализация российского присутствия».
Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля 2022 г. С тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону. Идею демилитаризованной зоны директор МАГАТЭ продвигал в течение нескольких последних месяцев. 9 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что страны приблизились к договоренности по инициативе, однако ее заблокировали власти Украины.