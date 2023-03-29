Глава МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС
Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Рогов также опубликовал видео, на котором делегация движется в сторону ЗАЭС. По данным «Интерфакса», кортеж заехал на территорию станции в 12.30 мск.
ТАСС пишет, что в состав делегации МАГАТЭ входят 11 человек, включая Гросси. Их сопровождают еще семь человек — представители департамента безопасности и поддержки ООН. Как уточнил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, три инспектора из Словакии, Франции и Японии пробудут на станции примерно два месяца.
Накануне, 28 марта, Карчаа сообщил, что специалисты проведут на ЗАЭС не более семи часов. По его мнению, за это время «особо ничего понять» нельзя. Он отметил, что с момента предыдущей миссии делегации существенных изменений на станции не произошло, добавив, что и от нового визита не ждет «ничего кардинального». Карчаа подчеркнул, что на территории станции нет вооружения. В то же время он не исключил «вольных интерпретаций и обострения ситуации вокруг ЗАЭС» по итогам визита МАГАТЭ.
Это вторая поездка Гросси на ЗАЭС с начала спецоперации России на Украине. Ранее глава МАГАТЭ посещал станцию 1 сентября 2022 г. на фоне регулярных обстрелов объекта украинской стороной. Тогда организация призвала прекратить атаки на ЗАЭС, не уточнив, кто ведет обстрел станции, и установить вокруг нее безопасную зону.
Идею демилитаризованной зоны директор МАГАТЭ продвигал в течение нескольких последних месяцев. 9 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны приблизились к договоренности по инициативе, однако ее заблокировали власти Украины. 23 марта Гросси сообщил, что МАГАТЭ отказалось от этой идеи.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. 30 сентября Запорожская область, а также ДНР, ЛНР и Херсонская область вошли в состав России. Затем президент РФ Владимир Путин распорядился передать ЗАЭС в федеральную собственность. Ее оператором стал «Росэнергоатом».