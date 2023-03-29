Глава МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС

Накануне, 28 марта, Карчаа сообщил, что специалисты проведут на ЗАЭС не более семи часов. По его мнению, за это время «особо ничего понять» нельзя. Он отметил, что с момента предыдущей миссии делегации существенных изменений на станции не произошло, добавив, что и от нового визита не ждет «ничего кардинального». Карчаа подчеркнул, что на территории станции нет вооружения. В то же время он не исключил «вольных интерпретаций и обострения ситуации вокруг ЗАЭС» по итогам визита МАГАТЭ.