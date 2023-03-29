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Глава МАГАТЭ заявил об усилении военных действий вокруг ЗАЭС

Ведомости

Военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются, в связи с этим необходимо принять меры по защите станции. Такое заявление сделал генеральный директор Рафаэль Гросси в ходе посещения ЗАЭС. 

«Очевидно, что ситуация не улучшается, наоборот, военные действия вокруг этой территории усиливаются», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Гросси также призвал принять все необходимые меры для защиты ЗАЭС от каких-либо атак. Глава МАГАТЭ добавил, что сейчас организация сосредоточена на разработке концепции по обеспечению безопасности самой станции, а не территории вокруг нее, как было предложено ранее. Он также пообещал подготовить «реалистичные меры», которые устроят обе стороны.

Ранее сегодня делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на ЗАЭС. Это второй визит главы МАГАТЭ на станцию с начала спецоперации России на Украине. В ходе поездки Гросси вместе с советником гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренатом Карчаа осмотрел территорию ЗАЭС.

В состав делегации МАГАТЭ входят 11 человек, включая Гросси. Их сопровождают еще семь человек — представители департамента безопасности и поддержки ООН. Три инспектора из Словакии, Франции и Японии пробудут на станции примерно два месяца.

Накануне, 28 марта, Карчаа сообщил, что специалисты проведут на ЗАЭС не более семи часов. Он подчеркнул, что на территории станции нет вооружения. В то же время Карчаа не исключил «вольных интерпретаций и обострения ситуации вокруг ЗАЭС» по итогам визита МАГАТЭ.

Ранее глава МАГАТЭ посещал станцию 1 сентября 2022 г. на фоне регулярных обстрелов объекта украинской стороной. Тогда организация призвала прекратить атаки на ЗАЭС, не уточнив, кто ведет обстрел станции, и установить вокруг нее безопасную зону.

Идею демилитаризованной зоны гендиректор МАГАТЭ продвигал в течение нескольких последних месяцев. 9 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны приблизились к договоренности по инициативе, однако ее заблокировали власти Украины. 23 марта Гросси сообщил, что МАГАТЭ отказалось от этой идеи из-за «вопросов территориальности». 

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. 30 сентября Запорожская область, а также ДНР, ЛНР и Херсонская область вошли в состав России. Затем президент РФ Владимир Путин распорядился передать ЗАЭС в федеральную собственность. Ее оператором стал «Росэнергоатом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных