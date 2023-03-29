Глава МАГАТЭ заявил об усилении военных действий вокруг ЗАЭС

Гросси также призвал принять все необходимые меры для защиты ЗАЭС от каких-либо атак. Глава МАГАТЭ добавил, что сейчас организация сосредоточена на разработке концепции по обеспечению безопасности самой станции, а не территории вокруг нее, как было предложено ранее. Он также пообещал подготовить «реалистичные меры», которые устроят обе стороны.