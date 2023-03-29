Глава МАГАТЭ заявил об усилении военных действий вокруг ЗАЭС
Военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются, в связи с этим необходимо принять меры по защите станции. Такое заявление сделал генеральный директор Рафаэль Гросси в ходе посещения ЗАЭС.
«Очевидно, что ситуация не улучшается, наоборот, военные действия вокруг этой территории усиливаются», — сказал он (цитата по ТАСС).
Гросси также призвал принять все необходимые меры для защиты ЗАЭС от каких-либо атак. Глава МАГАТЭ добавил, что сейчас организация сосредоточена на разработке концепции по обеспечению безопасности самой станции, а не территории вокруг нее, как было предложено ранее. Он также пообещал подготовить «реалистичные меры», которые устроят обе стороны.
Ранее сегодня делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на ЗАЭС. Это второй визит главы МАГАТЭ на станцию с начала спецоперации России на Украине. В ходе поездки Гросси вместе с советником гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренатом Карчаа осмотрел территорию ЗАЭС.
В состав делегации МАГАТЭ входят 11 человек, включая Гросси. Их сопровождают еще семь человек — представители департамента безопасности и поддержки ООН. Три инспектора из Словакии, Франции и Японии пробудут на станции примерно два месяца.
Накануне, 28 марта, Карчаа сообщил, что специалисты проведут на ЗАЭС не более семи часов. Он подчеркнул, что на территории станции нет вооружения. В то же время Карчаа не исключил «вольных интерпретаций и обострения ситуации вокруг ЗАЭС» по итогам визита МАГАТЭ.
Ранее глава МАГАТЭ посещал станцию 1 сентября 2022 г. на фоне регулярных обстрелов объекта украинской стороной. Тогда организация призвала прекратить атаки на ЗАЭС, не уточнив, кто ведет обстрел станции, и установить вокруг нее безопасную зону.
Идею демилитаризованной зоны гендиректор МАГАТЭ продвигал в течение нескольких последних месяцев. 9 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны приблизились к договоренности по инициативе, однако ее заблокировали власти Украины. 23 марта Гросси сообщил, что МАГАТЭ отказалось от этой идеи из-за «вопросов территориальности».
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. 30 сентября Запорожская область, а также ДНР, ЛНР и Херсонская область вошли в состав России. Затем президент РФ Владимир Путин распорядился передать ЗАЭС в федеральную собственность. Ее оператором стал «Росэнергоатом».