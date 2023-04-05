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Глава «Росатома» встретился с Гросси в Калининграде

Ведомости

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в Калининграде провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщила пресс-служба российской компании в Telegram-канале. Отмечается, что прошли консультации между российской делегацией и делегацией МАГАТЭ по поводу ситуации на Запорожской АЭС.

«Алексей Лихачев проинформировал генерального директора МАГАТЭ о тех шагах, которые предпринимаются российской стороной для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС», – следует из сообщения «Росатома».

В пресс-службе добавили, что участники встречи обсудили положение дел вокруг инициативы Гросси по обеспечению ядерной и физической безопасности на станции. В рамках этой встречи была подчеркнута готовность России продолжать работу по ее реализации.

«Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов станции, произошедших в ноябре прошлого года после его последнего визита. Как позитив, он отметил наличие на станции новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных», – отметили в «Росатоме».

О том, что Гросси 5 апреля встретится с межведомственной делегацией в России для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС, ранее сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

29 марта делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на ЗАЭС. Это второй визит главы МАГАТЭ на станцию с начала спецоперации России на Украине. В ходе поездки Гросси вместе с советником гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренатом Карчаа осмотрел территорию ЗАЭС. В ходе поездки глава МАГАТЭ заявил об усилении военных действий вокруг ЗАЭС и призвал принять меры по защите станции.

31 марта Гросси отметил, что ядерный инцидент на ЗАЭС может привести к непоправимым последствиям для всего мира. Тогда он подтвердил, что через несколько дней планирует прибыть в Россию, где продолжит консультации.

В предыдущий раз глава МАГАТЭ приезжал в Москву 9 февраля. Тогда Ульянов заявил, что у Гросси есть новые идеи по защитной зоне Запорожской АЭС. Идею демилитаризованной зоны гендиректор МАГАТЭ начал продвигать после посещения ЗАЭС 1 сентября 2022 г. 9 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны приблизились к договоренности по инициативе, однако ее заблокировали власти Украины. 23 марта Гросси сообщил, что МАГАТЭ отказалось от этой идеи из-за «вопросов территориальности». 

Ранее по теме: Гросси встретится с российской делегацией по ситуации на ЗАЭС 5 апреля
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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