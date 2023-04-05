Глава «Росатома» встретился с Гросси в Калининграде
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в Калининграде провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщила пресс-служба российской компании в Telegram-канале. Отмечается, что прошли консультации между российской делегацией и делегацией МАГАТЭ по поводу ситуации на Запорожской АЭС.
«Алексей Лихачев проинформировал генерального директора МАГАТЭ о тех шагах, которые предпринимаются российской стороной для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС», – следует из сообщения «Росатома».
В пресс-службе добавили, что участники встречи обсудили положение дел вокруг инициативы Гросси по обеспечению ядерной и физической безопасности на станции. В рамках этой встречи была подчеркнута готовность России продолжать работу по ее реализации.
«Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов станции, произошедших в ноябре прошлого года после его последнего визита. Как позитив, он отметил наличие на станции новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных», – отметили в «Росатоме».
О том, что Гросси 5 апреля встретится с межведомственной делегацией в России для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС, ранее сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
29 марта делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на ЗАЭС. Это второй визит главы МАГАТЭ на станцию с начала спецоперации России на Украине. В ходе поездки Гросси вместе с советником гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренатом Карчаа осмотрел территорию ЗАЭС. В ходе поездки глава МАГАТЭ заявил об усилении военных действий вокруг ЗАЭС и призвал принять меры по защите станции.
31 марта Гросси отметил, что ядерный инцидент на ЗАЭС может привести к непоправимым последствиям для всего мира. Тогда он подтвердил, что через несколько дней планирует прибыть в Россию, где продолжит консультации.
В предыдущий раз глава МАГАТЭ приезжал в Москву 9 февраля. Тогда Ульянов заявил, что у Гросси есть новые идеи по защитной зоне Запорожской АЭС. Идею демилитаризованной зоны гендиректор МАГАТЭ начал продвигать после посещения ЗАЭС 1 сентября 2022 г. 9 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны приблизились к договоренности по инициативе, однако ее заблокировали власти Украины. 23 марта Гросси сообщил, что МАГАТЭ отказалось от этой идеи из-за «вопросов территориальности».