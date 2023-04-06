В Кремле предупредили об ответе на размещение ядерного оружия США в Европе

Ранее сегодня Песков заявил, что размещение ядерного оружия на территории Белоруссии позволит сбалансировать всю архитектуру безопасности в Европе на фоне расширения НАТО в сторону границ России. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что заявление президента РФ Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии было сделано всего через несколько дней после того, как Москва и Пекин задекларировали, что они не будут размещать ядерное оружие за пределами своих границ.