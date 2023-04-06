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В Кремле предупредили об ответе на размещение ядерного оружия США в Европе

Ведомости

Американское ядерное оружие на базах в Европе вызывает обеспокоенность России, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва будет отвечать соответствующим образом на такие действия.

Пресс-секретарь утвердительно ответил на вопрос, вызывает ли обеспокоенность Москвы размещение такого оружия Вашингтоном на базах в Европе: «Вызывает». Также в ответ на уточняющий вопрос журналистов, как Россия будет отвечать, представитель Кремля подчеркнул: «Соответствующим [образом]».

Ранее сегодня Песков заявил, что размещение ядерного оружия на территории Белоруссии позволит сбалансировать всю архитектуру безопасности в Европе на фоне расширения НАТО в сторону границ России. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что заявление президента РФ Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии было сделано всего через несколько дней после того, как Москва и Пекин задекларировали, что они не будут размещать ядерное оружие за пределами своих границ.

Песков подчеркнул, что это НАТО расширяется в сторону российских границ, а не Россия размещает свою военную инфраструктуру у границ альянса.

4 апреля в состав НАТО вошла Финляндия, став 31-м участников альянса. Тогда министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении республики в альянс. В церемонии также приняли участие финский президент Саули Ниинистё и министр обороны страны Антти Кайкконен. В тот же день Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире. Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность и национальные интересы РФ, подчеркнул он. Песков добавил, что такие шаги вынуждают Россию принимать меры по обеспечению безопасности страны.

В марте Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии к июлю этого года. Президент отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет, – размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним.

В размещении российского ядерного оружия в республике нет ничего необычного, указал российский президент, отметив, что в США делают то же самое в течение десятилетий: американское ядерное оружие разместили на территории стран НАТО в Европе. Россия уже передала республике комплекс «Искандер», который может быть носителем такого вооружения.

Ранее по теме: Лукашенко призвал уничтожить все ядерное оружие

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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