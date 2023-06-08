Медведев: экс-генсек НАТО впал в «доктринерское слабоумие»

В апреле этого года он сообщил о достижении членами НАТО консенсуса, что Украина должна стать членом альянса. В ответ глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать страны – участницы альянса, а не Столтенберг. 15 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что члены альянсы приняли решение не делать этого на саммите в Вильнюсе.