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Минобороны сообщило об отражении атаки самых подготовленных резервов ВСУ в Запорожье

Ведомости

В ходе наступления на Запорожском направлении ВСУ использовали наиболее подготовленные резервы. Об этом сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.

«Группировка противника, которая была собрана и создана, включала в себя наиболее подготовленные и боеспособные соединения и части», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Попов уточнил, что для прорыва обороны ВСУ задействовали 47-ю механизированную бригаду, которая входит в состав стратегического резерва ВСУ. 

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По его словам, на 58-ю армию Вооруженных сил РФ была возложена «тяжелейшая миссия» по обороне стратегически важного Запорожского направления. Генерал-майор пояснил, что в ходе наступления ВСУ попытались проломить оборону, чтобы выйти к морю, но российским военным удалось отразить атаку противника.

Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о ночной попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. Противника удалось вовремя обнаружить, по нему был нанесен превентивный удар. По словам генерала армии, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях. В результате противник потерял 350 военнослужащих, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. ВСУ свою задачу не выполнили и отступили, подчеркнул Шойгу.

До этого член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о «колоссальных потерях» ВСУ в результате атаки. По его словам, после неудачного наступления украинские войска закрепились в районе населенного пункта Работино.

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ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня, при этом Киев официально о начале наступательных действий не объявлял. 

В Кремле утверждают, что контрнаступление не приносит Киеву достижения «поставленных целей». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступательные действия ВСУ «захлебываются».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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