Минобороны сообщило об отражении атаки самых подготовленных резервов ВСУ в Запорожье
В ходе наступления на Запорожском направлении ВСУ использовали наиболее подготовленные резервы. Об этом сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.
«Группировка противника, которая была собрана и создана, включала в себя наиболее подготовленные и боеспособные соединения и части», – сказал он (цитата по ТАСС).
Попов уточнил, что для прорыва обороны ВСУ задействовали 47-ю механизированную бригаду, которая входит в состав стратегического резерва ВСУ.
По его словам, на 58-ю армию Вооруженных сил РФ была возложена «тяжелейшая миссия» по обороне стратегически важного Запорожского направления. Генерал-майор пояснил, что в ходе наступления ВСУ попытались проломить оборону, чтобы выйти к морю, но российским военным удалось отразить атаку противника.
Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о ночной попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. Противника удалось вовремя обнаружить, по нему был нанесен превентивный удар. По словам генерала армии, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях. В результате противник потерял 350 военнослужащих, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. ВСУ свою задачу не выполнили и отступили, подчеркнул Шойгу.
До этого член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о «колоссальных потерях» ВСУ в результате атаки. По его словам, после неудачного наступления украинские войска закрепились в районе населенного пункта Работино.
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня, при этом Киев официально о начале наступательных действий не объявлял.
В Кремле утверждают, что контрнаступление не приносит Киеву достижения «поставленных целей». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступательные действия ВСУ «захлебываются».