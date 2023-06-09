Путин связал трагедию на Украине с событиями прошлых лет
Сегодняшняя трагедия на Украине происходит по причине событий прошлых лет, ответственность за это лежит полностью на Киеве, заявил президент России Владимир Путин.
«Хочу отметить, эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, и ответственность за них целиком и полностью лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого является госпереворот», – приводит слова президента «РИА Новости».
В декабре 2022 г. Путин заявил, что шаги, связанные со спецоперацией, являются вынужденной и необходимой мерой. Тогда же глава государства отметил, что российские военнослужащие действуют достойно и добиваются того, что нужно стране. Также в начале декабря прошлого года Путин говорил, что Россия должна была начать спецоперацию на Украине раньше, надежду давала возможность договориться в рамках второго минского соглашения.
Российский президент не раз говорил, что конфликт на Украине был спровоцирован не Россией, а теми, кто пришел к власти в Киеве после государственного переворота в 2014 г. Об этом он также говорил на встрече с матерями военнослужащих – участников спецоперации прошлой осенью.
В январе этого года Путин подчеркивал, что Россия поддерживает участников специальной военной операции на Украине и понимает их роль и миссию. Еще прошлой зимой глава государства заявлял, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян.