Путин связал трагедию на Украине с событиями прошлых лет

Российский президент не раз говорил, что конфликт на Украине был спровоцирован не Россией, а теми, кто пришел к власти в Киеве после государственного переворота в 2014 г. Об этом он также говорил на встрече с матерями военнослужащих – участников спецоперации прошлой осенью.