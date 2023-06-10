ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Торского и Серебрянского лесничества

5 июня Минобороны РФ сообщило о начале контрнаступления ВСУ. 6 июня министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что Украина предприняла попытку контрнаступления, которое анонсировалось с зимы, на различных участках фронта. По его словам, украинская сторона не добилась успехов ни на одном из участков и понесла значительные потери. 8 июня Шойгу заявил о ночной попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении.