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ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Торского и Серебрянского лесничества

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Вооруженные силы России сорвали попытки атак украинских штурмовых групп двух бригад близ Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества (ЛНР), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

«В районах населенных пунктов Торское и Серебрянское лесничество ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск», – сказал он.

5 июня Минобороны РФ сообщило о начале контрнаступления ВСУ. 6 июня министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что Украина предприняла попытку контрнаступления, которое анонсировалось с зимы, на различных участках фронта. По его словам, украинская сторона не добилась успехов ни на одном из участков и понесла значительные потери. 8 июня Шойгу заявил о ночной попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении.

Ранее по теме: Путин: ВСУ при контрнаступлении не добились поставленных целей ни на одном участке

9 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Украина не добилась своих целей ни на одном из участков боевых действий. Глава государства заверил, что ВСУ терпят неудачу благодаря мужеству российских солдат, правильной организации войск и высокой эффективности российских вооружений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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