ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Торского и Серебрянского лесничества
Вооруженные силы России сорвали попытки атак украинских штурмовых групп двух бригад близ Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества (ЛНР), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.
«В районах населенных пунктов Торское и Серебрянское лесничество ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск», – сказал он.
5 июня Минобороны РФ сообщило о начале контрнаступления ВСУ. 6 июня министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что Украина предприняла попытку контрнаступления, которое анонсировалось с зимы, на различных участках фронта. По его словам, украинская сторона не добилась успехов ни на одном из участков и понесла значительные потери. 8 июня Шойгу заявил о ночной попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении.
9 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Украина не добилась своих целей ни на одном из участков боевых действий. Глава государства заверил, что ВСУ терпят неудачу благодаря мужеству российских солдат, правильной организации войск и высокой эффективности российских вооружений.