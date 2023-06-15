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Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю 70-летия китайского лидера. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Под Вашим руководством Китайская Народная Республика добилась впечатляющих успехов: уверенный рост демонстрирует национальная экономика, повышается благосостояние граждан, укрепляются позиции Пекина на мировой арене. <...> Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – сказано в телеграмме. 

Путин также выразил надежду на продолжение двустороннего диалога и тесной совместной работы по ряду вопросов на благо России и Китая. Глава государства отметил, что государственный визит Си Цзиньпина в марте этого года «придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях».

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Си Цзиньпин находился в Москве с официальным визитом с 20 по 22 марта. Путин назвал прошедшие переговоры конструктивными и успешными. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных