Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю 70-летия китайского лидера. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Под Вашим руководством Китайская Народная Республика добилась впечатляющих успехов: уверенный рост демонстрирует национальная экономика, повышается благосостояние граждан, укрепляются позиции Пекина на мировой арене. <...> Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – сказано в телеграмме.
Путин также выразил надежду на продолжение двустороннего диалога и тесной совместной работы по ряду вопросов на благо России и Китая. Глава государства отметил, что государственный визит Си Цзиньпина в марте этого года «придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях».
Си Цзиньпин находился в Москве с официальным визитом с 20 по 22 марта. Путин назвал прошедшие переговоры конструктивными и успешными. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.