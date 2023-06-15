Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

Си Цзиньпин находился в Москве с официальным визитом с 20 по 22 марта. Путин назвал прошедшие переговоры конструктивными и успешными. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.