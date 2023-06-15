Сийярто возмутился отсутствием серьезного расследования подрыва «Северных потоков»

14 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию так и не допустили до расследования инцидента на «Северных потоках». Он отметил, что то, что случилось на трубопроводах «могло было быть исполнено только специальными службами государства». Комментируя сообщения в СМИ о возможной причастности Украины к атаке, Песков не исключил, что «эта информация вбрасывается специально, чтобы отвлечь внимание от истинных заказчиков» теракта.