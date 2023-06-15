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Сийярто возмутился отсутствием серьезного расследования подрыва «Северных потоков»

Ведомости

Отсутствие серьезного расследования диверсии на «Северных потоках» вызывает возмущение. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Террористическая атака на критическую инфраструктуру Европы вызывает возмущение, когда мы говорим о "Северном потоке". И до сих пор не было проведено серьезное расследование, что тоже вызывает возмущение», – сказал он (цитата по ТАСС). 

14 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию так и не допустили до расследования инцидента на «Северных потоках». Он отметил, что то, что случилось на трубопроводах «могло было быть исполнено только специальными службами государства». Комментируя сообщения в СМИ о возможной причастности Украины к атаке, Песков не исключил, что «эта информация вбрасывается специально, чтобы отвлечь внимание от истинных заказчиков» теракта.

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В тот же день шведский прокурор Матс Юнгквист сообщил, что расследование диверсии на «Северных потоках» близится к завершению. По его словам, Швеция надеется назвать ответственного за инцидент и выдвинуть обвинения уже осенью этого года.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. 

Москва неоднократно обращала внимание, что российскую сторону до расследования не допускают. Песков ранее подчеркивал, что Москва требует международного расследования теракта.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование инцидента на газопроводах, в котором назвал причастными к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных