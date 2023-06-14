В Кремле допустили попытки вбросов в расследовании взрыва «Северных потоков»
Кремль не может исключить, что информация по подрыву газопроводов «Северный поток» может специально вбрасываться для отвлечения внимания от истинных заказчиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что все сливы и сбросы информации по этому поводу изучаются и каждая из версий заслуживает внимания. «Мы неоднократно говорили, что то, что было сделано на “Северных потоках”, могло было быть исполнено только специальными службами государства. Только какое-то государство или группа стран может стоять за этим терактом», – уточнил Песков.
«Мы не можем исключать, что вся эта информация вбрасывается специально, чтобы отвлечь внимание от истинных заказчиков этого террористического акта против критически важной инфраструктуры, международной и критически важной инфраструктуры. Мы, к сожалению, по-прежнему не имеем возможности быть частью следственного процесса и следственных действий», – добавил пресс-секретарь президента.
10 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что следователи в Германии изучают доказательства того, что причастные к подрыву газопроводов «Северный поток» могли использовать Польшу в качестве оперативной базы для атак. При этом у ФРГ нет свидетельств причастности правительства Польши к диверсии.
Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», но ответственные за произошедшее так и не были названы.