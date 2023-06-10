Следователи ФРГ не нашли доказательств участия Польши в диверсии на «Северных потоках»

Польша, как указывают улики, была «центром материально-технического обеспечения и финансирования» диверсии, пишет WSJ. Следователи выясняют обстоятельства аренды яхты при посредничестве туристического агентства в Варшаве, которое, как отмечается, может быть связано с украинской разведкой через сеть принадлежащих Киеву компаний. Полученная информация подкрепляет версию следователей о том, что «за диверсией стоят украинцы», в то же время специалисты изучают, «могла ли территория Польши быть использована для атаки». В Германии заявили, что у них нет данных о причастности польских властей к подрыву газопроводов, а в генпрокуратуре ФРГ отказались от комментариев, пишет газета.