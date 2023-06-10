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Следователи ФРГ не нашли доказательств участия Польши в диверсии на «Северных потоках»

Ведомости

Следователи в Германии изучают доказательства того, что причастные к подрыву газопроводов «Северный поток» могли использовать Польшу в качестве оперативной базы для атак, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом у ФРГ нет свидетельств причастности правительства Польши к диверсии.

По данным газеты, яхта «Андромеда», которая, как предполагается, участвовала в доставке взрывчатки к трубопроводам, заходила перед диверсией в территориальные воды Польши. Следователи устанавливают причину этого, отмечает издание. 

Польша, как указывают улики, была «центром материально-технического обеспечения и финансирования» диверсии, пишет WSJ. Следователи выясняют обстоятельства аренды яхты при посредничестве туристического агентства в Варшаве, которое, как отмечается, может быть связано с украинской разведкой через сеть принадлежащих Киеву компаний. Полученная информация подкрепляет версию следователей о том, что «за диверсией стоят украинцы», в то же время специалисты изучают, «могла ли территория Польши быть использована для атаки». В Германии заявили, что у них нет данных о причастности польских властей к подрыву газопроводов, а в генпрокуратуре ФРГ отказались от комментариев, пишет газета.

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«Другие официальные лица ФРГ, знакомые с ходом расследования, заявили, что у них нет свидетельств причастности правительства Польши», – говорится в статье (цитата по ТАСС). 

Взрыв на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», но ответственные за произошедшее так и не были названы. 

8 февраля журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. 

Спустя месяц западные СМИ, включая газету The New York Times, со ссылкой на новые разведданные США сообщили о возможной причастности к диверсиям некой «проукраинский группировки». При этом подчеркивалось, что данных об участии в операции России у США нет. В Кремле усомнились в этой информации и назвали сообщения «скоординированным вбросом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных