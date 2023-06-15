Газета
Политика

Шойгу опроверг негативное влияние спецоперации на военно-техническое сотрудничество

Ведомости

Спецоперация на Украине не ударила по военно-техническому сотрудничеству России с другими странами. Об этом телеканалу «Звезда» заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Слухи о том, что это [спецоперация] серьезно ударило по военно-техническому сотрудничеству в целом, не имеют под собой никакой реальной почвы», – отметил он.

По словам министра обороны, в 2022 г. сотрудничество России в военно-технической области, напротив, достигло «довольно серьезных и больших показателей в целом».

Вопросы военно-технического сотрудничества обсуждались в ходе визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию. «А что касается Алжира, то все больше и больше приходит понимание, что есть что с чем сравнивать по опыту специальной военной операции – наше оружие, западное оружие. Как наше, как западное работает», – рассказал Шойгу, уточнив, что коллеги из Алжира приехали с предложениями по дальнейшему сотрудничеству.

13 июня на встрече с военкорами президент России Владимир Путин отметил, что российской армии не хватает многих вещей, в том числе боеприпасов, БПЛА, средств связи. Однако спецоперация дала понимание, как донастроить оборонно-промышленный комплекс (ОПК), чтобы армия стала лучшей в мире. Ранее он отметил, что все задачи, поставленные перед ОПК России, будут выполнены. Президент уточнил, что идет интенсивное наращивание производства.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных