Шойгу опроверг негативное влияние спецоперации на военно-техническое сотрудничество

Вопросы военно-технического сотрудничества обсуждались в ходе визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию. «А что касается Алжира, то все больше и больше приходит понимание, что есть что с чем сравнивать по опыту специальной военной операции – наше оружие, западное оружие. Как наше, как западное работает», – рассказал Шойгу, уточнив, что коллеги из Алжира приехали с предложениями по дальнейшему сотрудничеству.