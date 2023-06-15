Шойгу опроверг негативное влияние спецоперации на военно-техническое сотрудничество
Спецоперация на Украине не ударила по военно-техническому сотрудничеству России с другими странами. Об этом телеканалу «Звезда» заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Слухи о том, что это [спецоперация] серьезно ударило по военно-техническому сотрудничеству в целом, не имеют под собой никакой реальной почвы», – отметил он.
По словам министра обороны, в 2022 г. сотрудничество России в военно-технической области, напротив, достигло «довольно серьезных и больших показателей в целом».
Вопросы военно-технического сотрудничества обсуждались в ходе визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию. «А что касается Алжира, то все больше и больше приходит понимание, что есть что с чем сравнивать по опыту специальной военной операции – наше оружие, западное оружие. Как наше, как западное работает», – рассказал Шойгу, уточнив, что коллеги из Алжира приехали с предложениями по дальнейшему сотрудничеству.
13 июня на встрече с военкорами президент России Владимир Путин отметил, что российской армии не хватает многих вещей, в том числе боеприпасов, БПЛА, средств связи. Однако спецоперация дала понимание, как донастроить оборонно-промышленный комплекс (ОПК), чтобы армия стала лучшей в мире. Ранее он отметил, что все задачи, поставленные перед ОПК России, будут выполнены. Президент уточнил, что идет интенсивное наращивание производства.