Медведев: НАТО не нужна Украина

Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу France 5 заявил, что вступление Украины в состоянии конфликта в НАТО невозможно. По его словам, это понимают как страны НАТО, так и Киев. При этом, добавил Столтенберг, «двери альянса открыты». Он отметил, что страны блока планируют обсудить на июльском саммите НАТО в Вильнюсе гарантии безопасности для Украины.