Посол Антонов назвал абсурдными заявления США о применении РФ ядерного оружия

16 июня президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что у России нет необходимости использовать ядерное оружие, но это теоретически допустимо только при угрозе территориальной целостности и независимости государства. Он отметил, что все ждут, чтобы Россия начала нажимать на кнопки, но «нет такой необходимости». Путин пояснил, что это не нужно, потому что противник на линии фронта успеха не имеет.