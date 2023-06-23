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Посол Антонов назвал абсурдными заявления США о применении РФ ядерного оружия

Ведомости

Заявления американских сенаторов о возможном применении Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине являются не более чем абсурдными спекуляциями. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО – абсурдны. Подобной дешевой риторикой местная элита демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере», – считает он.

По мнению посла, американским политикам «не дает покоя» размещение Россией ТЯО в Белоруссии. Вынесенный на рассмотрение сената проект резолюции, предлагающей приравнять гипотетическое применение Россией ТЯО на Украине к нападению на НАТО, является «очередным проявлением слепой ненависти» к России, считает Антонов. Вашингтон тем самым пытается навязать миру точку зрения о том, что Россия может нанести ядерный удар или разрушить некий атомный объект, добавил он.

«Не скрывается ли за этой фразеологией стремление подготовить мир к провокации на Запорожской АЭС, подсунув туда «грязную бомбу» и обвинив, разумеется, во всех прегрешениях Российскую Федерацию?» – отметил посол.

Россия, сказал Антонов, неоднократно указывала на неизменность своих документов, регламентирующих использование ядерного оружия.

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«Условия его применения остаются прежними. Россия была и остается ответственной ядерной державой, которая как постоянный член Совета безопасности ООН несет особую ответственность за мир и международную безопасность», – добавил он.

16 июня президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что у России нет необходимости использовать ядерное оружие, но это теоретически допустимо только при угрозе территориальной целостности и независимости государства. Он отметил, что все ждут, чтобы Россия начала нажимать на кнопки, но «нет такой необходимости». Путин пояснил, что это не нужно, потому что противник на линии фронта успеха не имеет.

26 мая зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам рассказал, что Россия может нанести превентивный удар в случае, если Украина получит ядерное оружие.

Тогда же замглавы МИДа Сергей Рябков отмечал, что Россия не изменила подход к использованию ядерного оружия в рамках конфликта на Украине. По его словам, враги России спекулируют на этой теме и «пытаются приписать отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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