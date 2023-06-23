В ООН призвали снять препятствия для продления действия зерновой сделки
ООН призывает снять все препятствия для продления действия черноморской зерновой инициативы, заявила заместитель генерального секретаря организации Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности ООН.
«Мы призываем снять все препятствия для обеспечения продолжения этой договоренности», – приводит ее слова «РИА Новости».
21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят предпосылок для продления зерновой сделки, так как договоренности не выполняются. 13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военкорами сообщил о том, что в Кремле думают над выходом из этой сделки. На следующий день, 14 июня, журналисты уточнили у Пескова, речь идет о досрочном выходе или по окончании сроков. «По окончании», – ответил он тогда.
20 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин допустил завершение зерновой сделки 18 июля из-за невыполнения договоренностей. При этом он не исключил возможность нового раунда консультаций с ООН. До этого заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что меморандум Россия и ООН по поставкам российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки продолжит свое действие в случае прекращения зерновой сделки.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. В мае сделка была продлена до 17 июля.