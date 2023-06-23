В ООН призвали снять препятствия для продления действия зерновой сделки

21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят предпосылок для продления зерновой сделки, так как договоренности не выполняются. 13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военкорами сообщил о том, что в Кремле думают над выходом из этой сделки. На следующий день, 14 июня, журналисты уточнили у Пескова, речь идет о досрочном выходе или по окончании сроков. «По окончании», – ответил он тогда.