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Артамонов сообщил о продвижении техники ЧВК «Вагнер» по Липецкой области

Ведомости

По Липецкой области продвигается техника ЧВК «Вагнер», сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер». Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем», – написал он у себя в Telegram-канале.

Он напомнил жителям о рекомендации не покидать дома и отказаться о поездок на транспорте. «Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям», – отметил Артамонов.

Ранее оперштаб Липецкой области рекомендовал жителям оставаться дома и воздержаться от поездок на любом транспорте. Такую же рекомендацию дал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Ранее по теме: Что представители власти заявили о происходящем c ЧВК «Вагнер»

Ранее на фоне заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина власти Ростовской, Воронежской, Липецкой, Курской областей, а также Москвы и Подмосковья сообщили о проведении антитеррористических мероприятий. На федеральных трассах начали вводить ограничения, также отменяют массовые мероприятия. 

Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей «Вагнера». В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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