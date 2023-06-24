Артамонов сообщил о продвижении техники ЧВК «Вагнер» по Липецкой области
По Липецкой области продвигается техника ЧВК «Вагнер», сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер». Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем», – написал он у себя в Telegram-канале.
Он напомнил жителям о рекомендации не покидать дома и отказаться о поездок на транспорте. «Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям», – отметил Артамонов.
Ранее оперштаб Липецкой области рекомендовал жителям оставаться дома и воздержаться от поездок на любом транспорте. Такую же рекомендацию дал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Ранее на фоне заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина власти Ростовской, Воронежской, Липецкой, Курской областей, а также Москвы и Подмосковья сообщили о проведении антитеррористических мероприятий. На федеральных трассах начали вводить ограничения, также отменяют массовые мероприятия.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей «Вагнера». В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.