Патрушев заявил о сплоченности россиян во время мятежа
Из-за предательства руководства ЧВК «Вагнер» Россия оказалась перед угрозой начала гражданского конфликта, но действия силовиков, властей, а также сплоченность народа показали, что Россия выстоит перед любыми угрозами. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Решительные действия военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, руководителей органов государственной власти, сплоченность и патриотизм нашего народа еще раз показали, что Россия выстоит перед любыми угрозами», – сказал он в Краснодаре на совещании по безопасности Южного федерального округа РФ (цитата по ТАСС).
Патрушев добавил, что единство в отстаивании национальных интересов и суверенитета делают народ России непобедимым. «Так было, так будет», – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя события 24 июня, заявил, что российский народ продемонстрировал сплоченность, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа. По словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, во время мятежа власть в России доказала свою силу и устойчивость, а народ показал свою готовность сплотиться вокруг президента страны для ее защиты.
В своем обращении к гражданам России 26 июня Путин поблагодарил военнослужащих и силовиков, которые «сохранили верность долгу, присяге и своему народу» во время мятежа 24 июня. Глава государства также выразил благодарность гражданам страны. По его словам, «именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль».
На встрече с военными 27 июня президент РФ отметил, что им удалось предотвратить «полный хаос и гражданскую войну», которые обычно следуют за вооруженными мятежами.
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации, ключевую роль в которых сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».