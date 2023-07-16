Газета
Политика

Володин запустил опрос о закупках отечественных автомобилей для чиновников

Ведомости

Бюджетные средства необходимо направлять на развитие российской автомобильной промышленности, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Опрос на эту тему он запустил в своем Telegram-канале.

«Считаете ли вы правильным закупать отечественные марки автомобилей для органов исполнительной власти, депутатов, бюджетных учреждений, госкорпораций?» – спросил спикер Госдумы. 

В опросе на момент публикации материала приняли участие около 7000 человек, 89% поддержали инициативу Володина.

Ранее по теме: Силуанов заявил о готовности Минфина пересесть на Lada Aura

Ранее на этой неделе Володин в ходе пленарного заседания нижнего парламента предложил, чтобы все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке закупали отечественные автомобили. Он призвал депутатов поддержать позицию Министерства финансов, сотрудники которого по решению министра Антона Силуанова пересядут на российские автомобили с глубоким уровнем локализации. Спикер подчеркнул, что Госдума также примет такое решение. «В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Государственной думы пополнили «лады» и «москвичи». Поэтому давайте из этого исходить», – отметил Володин, добавив, что некоторые депутаты уже используют отечественные автомобили.

В июне депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев заявил, что российским чиновникам следует пересесть на отечественные автомобили, а иностранные элитные авто должны уйти в прошлое.

Силуанов в ходе ПМЭФа протестировал отечественный автомобиль Lada Aura. После этого он отметил, что новая модель «АвтоВАЗа» сможет заменить иностранные марки, на которых ездят чиновники. Вместе с этим он заявил, что сотрудники министерства готовы сменить свои служебные автомобили на Lada Aura.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных