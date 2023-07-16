Володин запустил опрос о закупках отечественных автомобилей для чиновников
Бюджетные средства необходимо направлять на развитие российской автомобильной промышленности, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Опрос на эту тему он запустил в своем Telegram-канале.
«Считаете ли вы правильным закупать отечественные марки автомобилей для органов исполнительной власти, депутатов, бюджетных учреждений, госкорпораций?» – спросил спикер Госдумы.
В опросе на момент публикации материала приняли участие около 7000 человек, 89% поддержали инициативу Володина.
Ранее на этой неделе Володин в ходе пленарного заседания нижнего парламента предложил, чтобы все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке закупали отечественные автомобили. Он призвал депутатов поддержать позицию Министерства финансов, сотрудники которого по решению министра Антона Силуанова пересядут на российские автомобили с глубоким уровнем локализации. Спикер подчеркнул, что Госдума также примет такое решение. «В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Государственной думы пополнили «лады» и «москвичи». Поэтому давайте из этого исходить», – отметил Володин, добавив, что некоторые депутаты уже используют отечественные автомобили.
В июне депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев заявил, что российским чиновникам следует пересесть на отечественные автомобили, а иностранные элитные авто должны уйти в прошлое.
Силуанов в ходе ПМЭФа протестировал отечественный автомобиль Lada Aura. После этого он отметил, что новая модель «АвтоВАЗа» сможет заменить иностранные марки, на которых ездят чиновники. Вместе с этим он заявил, что сотрудники министерства готовы сменить свои служебные автомобили на Lada Aura.