Володин запустил опрос о закупках отечественных автомобилей для чиновников

Ранее на этой неделе Володин в ходе пленарного заседания нижнего парламента предложил, чтобы все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке закупали отечественные автомобили. Он призвал депутатов поддержать позицию Министерства финансов, сотрудники которого по решению министра Антона Силуанова пересядут на российские автомобили с глубоким уровнем локализации. Спикер подчеркнул, что Госдума также примет такое решение. «В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Государственной думы пополнили «лады» и «москвичи». Поэтому давайте из этого исходить», – отметил Володин, добавив, что некоторые депутаты уже используют отечественные автомобили.