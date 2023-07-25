Матвиенко: Совфед не разрабатывает закон о ЧВК
Совет Федерации не разрабатывает закон о частных военных компаниях (ЧВК). Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
На вопрос о том, есть ли смысл в принятии соответствующего закона, учитывая, что ЧВК «Вагнер», по сути, уже не существует, Матвиенко уточнила, что в России не нужны законы под отдельные компании, в том числе и под ЧВК.
«В Совете Федерации мы такой закон не разрабатываем», – передает слова Матвиенко корреспондент «Ведомостей».
При этом Матвиенко допустила, что если законопроект о ЧВК будет разработан Государственной думой, то Совфед готов его рассмотреть.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказывал, что в России необходим закон, который бы регулировал деятельность ЧВК. По его словам, парламентарии работают над такой инициативой. При этом председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сказал, что разработка отдельного закона по ЧВК не является актуальной.
14 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о юридическом статусе ЧВК должен быть изучен. Отвечая на уточняющий вопрос о возможности создания законодательства о ЧВК, Песков заявил, что этот вопрос «будет на рассмотрении».
В июле лидер фракция «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сообщил, что до конца весенней сессии фракция внесет в Госдуму законопроект о деятельности ЧВК. Он подчеркнул, что депутаты предлагают разрешить работу ЧВК только за пределами страны.
Сегодня Госдума может рассмотреть поправки, которые предусматривают право регионов в период военного положения создавать государственные унитарные предприятия, которые будут охранять общественный порядок и бороться с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств. Финансирование таких формирований будет проходить из федерального бюджета, при этом допускается выделение средств и из регионального.
Согласно документу, работникам таких предприятий будет выдаваться боевое ручное стрелковое оружие и патроны. У них также будет право сбивать беспилотные воздушные, подводные и надводные аппараты. Поправки ранее были одобрены комитетом Госдумы по обороне.