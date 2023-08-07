Росморречфлот сообщил об установке металлического пластыря на поврежденный танкер «Сиг»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя инцидент, обвинил Киев в желании устроить экологическую катастрофу в Черном море. В МИД РФ заявили, что глава СБУ Василий Малюк фактически признал ответственность за атаку на танкер, назвав ее «законным, логичным и эффективным шагом». В российском ведомстве подчеркнули, что такой шаг не останется без ответа, а авторы и исполнители атаки «неминуемо понесут наказание».