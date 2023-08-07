Росморречфлот сообщил об установке металлического пластыря на поврежденный танкер «Сиг»
Металлический пластырь для поврежденного в результате атаки дрона танкера «Сиг» изготовлен, идут работы по его установке. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
6 августа водолазы и сварщики подготавливали пластырь для установки на пробоину танкера. Утром 7 августа специалисты приступили к его установке.
Кроме того, продолжается откачка забортной воды из балластных танков и осушение машинного отделения. Пленку нефтепродуктов, образовавшуюся после повреждения танкера и не подлежащую сбору, обработали биосорбентом, отметили в Росморречфлоте.
В ночь на 5 августа танкер «Сиг» санкт-петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» получил пробоину в районе машинного отделения. Судно осталось на плаву, экипаж принял меры для борьбы с последствиями утечки, никто из людей не пострадал. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале утверждал, что гражданское судно было атаковано морскими дронами Украины.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя инцидент, обвинил Киев в желании устроить экологическую катастрофу в Черном море. В МИД РФ заявили, что глава СБУ Василий Малюк фактически признал ответственность за атаку на танкер, назвав ее «законным, логичным и эффективным шагом». В российском ведомстве подчеркнули, что такой шаг не останется без ответа, а авторы и исполнители атаки «неминуемо понесут наказание».