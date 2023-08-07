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Росморречфлот сообщил об установке металлического пластыря на поврежденный танкер «Сиг»

Ведомости

Металлический пластырь для поврежденного в результате атаки дрона танкера «Сиг» изготовлен, идут работы по его установке. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

6 августа водолазы и сварщики подготавливали пластырь для установки на пробоину танкера. Утром 7 августа специалисты приступили к его установке. 

Кроме того, продолжается откачка забортной воды из балластных танков и осушение машинного отделения. Пленку нефтепродуктов, образовавшуюся после повреждения танкера и не подлежащую сбору, обработали биосорбентом, отметили в Росморречфлоте.

В ночь на 5 августа танкер «Сиг» санкт-петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» получил пробоину в районе машинного отделения. Судно осталось на плаву, экипаж принял меры для борьбы с последствиями утечки, никто из людей не пострадал. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале утверждал, что гражданское судно было атаковано морскими дронами Украины.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя инцидент, обвинил Киев в желании устроить экологическую катастрофу в Черном море. В МИД РФ заявили, что глава СБУ Василий Малюк фактически признал ответственность за атаку на танкер, назвав ее «законным, логичным и эффективным шагом». В российском ведомстве подчеркнули, что такой шаг не останется без ответа, а авторы и исполнители атаки «неминуемо понесут наказание».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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