Медведев обвинил Киев в желании устроить экологическую катастрофу в Черном море
Предположительная атака украинского дрона на российский танкер «Сиг» в Керченском проливе свидетельствует о желании Киева устроить экологическую катастрофу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. России, считает он, следует атаковать западную часть Украины, которая скоро «отвалится» Польше.
«Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками», – написал он.
Это стало бы для них «окончательное решением» по зерновой сделке, добавил экс-президент.
Росморречфлот 5 августа сообщил, что танкер «Сиг» санкт-петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» получил пробоину в районе машинного отделения, предположительно, в результате атаки дрона. Судно на плаву, экипаж борется с последствиями утечки, никто из людей не пострадал. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале ночью сообщал о том, что гражданское судно было атаковано морскими дронами.
2 августа Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотным катером корабля ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. В ночь на 4 августа украинская сторона попыталась морскими дронами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске.