Медведев обвинил Киев в желании устроить экологическую катастрофу в Черном море

Росморречфлот 5 августа сообщил, что танкер «Сиг» санкт-петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» получил пробоину в районе машинного отделения, предположительно, в результате атаки дрона. Судно на плаву, экипаж борется с последствиями утечки, никто из людей не пострадал. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале ночью сообщал о том, что гражданское судно было атаковано морскими дронами.