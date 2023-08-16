Федеральный совет Швейцарии поддержал 11-й пакет санкций ЕС против России

Евросоюз официально ввел в действие 11-й пакет санкций против России 23 июня. Новый пакет вводит санкции против 87 якобы поддерживающих военно-промышленный комплекс России организаций, а также против 100 физлиц, – среди них военные, журналисты, бизнесмены и др. Также под запрет попали некоторые СМИ: «Царьград», RT Balkan, New Eastern Outlook, Oriental Review и «Катехон». ЕС запретил транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (до Польши и Германии), заходы любых танкеров из России в порты Европы, въезд прицепов и полуприцепов, экспорт на российский рынок новых и подержанных машин с объемом двигателя свыше 1,9 л, электромобилей и гибридов. Также ЕС запретил поставки навигационных приборов, электрокомпонентов, полупроводников и ряда металлов, продукции из стали и изделий, для производства которых использовался российский металл.