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Политика

Федеральный совет Швейцарии поддержал 11-й пакет санкций ЕС против России

Ведомости

Швейцарский Федеральный совет принял решение ввести дальнейшие ограничительные меры против России, присоединившись к 11-му пакету санкций ЕС. Соответствующее заявление опубликовали на сайте ведомства.

«Основной целью этих последних мер является эффективное предотвращение обхода санкций в третьих странах и самими третьими странами и борьба с ними. Федеральный совет примет меры, содержащиеся в 11-м пакете санкций, которые имеют отношение к Швейцарии», – говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства уточнила, что санкции вступают в силу 16 августа в 18:00.

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Евросоюз официально ввел в действие 11-й пакет санкций против России 23 июня. Новый пакет вводит санкции против 87 якобы поддерживающих военно-промышленный комплекс России организаций, а также против 100 физлиц, – среди них военные, журналисты, бизнесмены и др. Также под запрет попали некоторые СМИ: «Царьград», RT Balkan, New Eastern Outlook, Oriental Review и «Катехон». ЕС запретил транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (до Польши и Германии), заходы любых танкеров из России в порты Европы, въезд прицепов и полуприцепов, экспорт на российский рынок новых и подержанных машин с объемом двигателя свыше 1,9 л, электромобилей и гибридов. Также ЕС запретил поставки навигационных приборов, электрокомпонентов, полупроводников и ряда металлов, продукции из стали и изделий, для производства которых использовался российский металл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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