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США внесли в SDN-лист компании из России и Казахстана из-за санкций против КНДР

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в SDN-лист организации из России, Казахстана и Словакии в связи с санкциями против Корейской Народно-Демократической республики (КНДР). Об этом говорится в сообщении управления.

В частности, в перечень попало российское ООО «Верус», зарегистрированное в Москве. В документах управления компания также называется как Verus consulting group.

Помимо этого под санкциями оказались казахстанское ТОО «Дефенс инжиниринг» и компания Versor из Словакии. Из сообщения OFAC следует, что ограничения против них введены на основания положения о санкциях против КНДР. Также есть отметка о связи всех организаций с Ашотом Мкртычевым, гражданином Словакии, который также находится под санкциями из-за связей с КНДР.

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В SDN-лист также попал гражданин Ливана Зухайр Нала и ливанская Ассоциация по защите и развитию лесов, окружающей среды и животных богатств («Зеленые без границ») в связи с санкциями против военной организации «Хезболлы». В пояснении минфина США раскрываются основания включения в список ливанской организации и Нала, но нет пояснений относительно ограничений в связи с санкциями против Северной Кореи.

Минфин США пополняет санкционный реестр регулярно. 11 августа OFAC внесло в SDN-лист предпринимателей и основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, а также Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Помимо бизнесменов США также ввели санкции против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Попадание в список SDN предполагает блокировку всего имущества лиц, которое находится в США, а также организаций, в котором им прямо или косвенно принадлежат в размере 50% и более. Все связанные с какой-либо собственностью или интересами этих лиц операции запрещены, если нет специальной лицензии OFAC.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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