США внесли в SDN-лист компании из России и Казахстана из-за санкций против КНДР
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в SDN-лист организации из России, Казахстана и Словакии в связи с санкциями против Корейской Народно-Демократической республики (КНДР). Об этом говорится в сообщении управления.
В частности, в перечень попало российское ООО «Верус», зарегистрированное в Москве. В документах управления компания также называется как Verus consulting group.
Помимо этого под санкциями оказались казахстанское ТОО «Дефенс инжиниринг» и компания Versor из Словакии. Из сообщения OFAC следует, что ограничения против них введены на основания положения о санкциях против КНДР. Также есть отметка о связи всех организаций с Ашотом Мкртычевым, гражданином Словакии, который также находится под санкциями из-за связей с КНДР.
В SDN-лист также попал гражданин Ливана Зухайр Нала и ливанская Ассоциация по защите и развитию лесов, окружающей среды и животных богатств («Зеленые без границ») в связи с санкциями против военной организации «Хезболлы». В пояснении минфина США раскрываются основания включения в список ливанской организации и Нала, но нет пояснений относительно ограничений в связи с санкциями против Северной Кореи.
Минфин США пополняет санкционный реестр регулярно. 11 августа OFAC внесло в SDN-лист предпринимателей и основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, а также Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Помимо бизнесменов США также ввели санкции против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Попадание в список SDN предполагает блокировку всего имущества лиц, которое находится в США, а также организаций, в котором им прямо или косвенно принадлежат в размере 50% и более. Все связанные с какой-либо собственностью или интересами этих лиц операции запрещены, если нет специальной лицензии OFAC.