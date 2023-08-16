США внесли в SDN-лист компании из России и Казахстана из-за санкций против КНДР

Помимо этого под санкциями оказались казахстанское ТОО «Дефенс инжиниринг» и компания Versor из Словакии. Из сообщения OFAC следует, что ограничения против них введены на основания положения о санкциях против КНДР. Также есть отметка о связи всех организаций с Ашотом Мкртычевым, гражданином Словакии, который также находится под санкциями из-за связей с КНДР.