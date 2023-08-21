В Дании заявили, что разрешат Киеву использовать F-16 только на украинской территории
Украинские военные смогут использовать истребители F-16, которые Дания намерена передать Киеву, только на территории Украины. Об этом сообщил датский министр обороны Якоб Эллеман-Енсен.
«Мы передаем оружие при условии, что оно используется для вытеснения противника с территории Украины. Не более того», – сказал он (цитата по Reuters).
Министр подчеркнул, что таковы условия передачи Украине любой военной техники – «будь то танки, истребители или что-то еще». Он отметил, что Киев еще получит этот сигнал от Копенгагена.
Накануне, 20 августа, Дания анонсировала отправку на Украину 19 истребителей F-16. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен выразила надежду, что поставить первые шесть самолетов получится ближе к Новому году. В 2024 г. Киев получит восемь F-16, а в 2025 г. – еще пять. По словам Фредериксен, сейчас в Дании обучаются 70 украинских пилотов.
Посол России в Дании Владимир Барбин отметил, что передача F-16 Украине ведет к эскалации конфликта. «Прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, Дания своими делами и словами стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжение военного противоборства с Россией. Такая позиция толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы», – говорится в его заявлении.
18 августа Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Вашингтон разрешил Дании и Нидерландам поставить F-16 Украине после завершения обучения пилотов. Получение разрешения от Вашингтона подтвердили в МИД Дании. На следующий день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские пилоты уже приступили к обучению на американских истребителях. Срок обучения составит не менее шесть месяцев.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что в случае поставок Украине истребители F-16 будут гореть так же, как танки Leopard. В Кремле ранее говорили, что такая помощь Киеву не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16.