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В Дании заявили, что разрешат Киеву использовать F-16 только на украинской территории

Ведомости

Украинские военные смогут использовать истребители F-16, которые Дания намерена передать Киеву, только на территории Украины. Об этом сообщил датский министр обороны Якоб Эллеман-Енсен.

«Мы передаем оружие при условии, что оно используется для вытеснения противника с территории Украины. Не более того», – сказал он (цитата по Reuters).

Министр подчеркнул, что таковы условия передачи Украине любой военной техники – «будь то танки, истребители или что-то еще». Он отметил, что Киев еще получит этот сигнал от Копенгагена.

Накануне, 20 августа, Дания анонсировала отправку на Украину 19 истребителей F-16. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен выразила надежду, что поставить первые шесть самолетов получится ближе к Новому году. В 2024 г. Киев получит восемь F-16, а в 2025 г. – еще пять. По словам Фредериксен, сейчас в Дании обучаются 70 украинских пилотов.

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Посол России в Дании Владимир Барбин отметил, что передача F-16 Украине ведет к эскалации конфликта. «Прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, Дания своими делами и словами стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжение военного противоборства с Россией. Такая позиция толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы», – говорится в его заявлении.

18 августа Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Вашингтон разрешил Дании и Нидерландам поставить F-16 Украине после завершения обучения пилотов. Получение разрешения от Вашингтона подтвердили в МИД Дании. На следующий день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские пилоты уже приступили к обучению на американских истребителях. Срок обучения составит не менее шесть месяцев.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что в случае поставок Украине истребители F-16 будут гореть так же, как танки Leopard. В Кремле ранее говорили, что такая помощь Киеву не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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