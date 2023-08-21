В Дании заявили, что разрешат Киеву использовать F-16 только на украинской территории

Посол России в Дании Владимир Барбин отметил, что передача F-16 Украине ведет к эскалации конфликта. «Прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, Дания своими делами и словами стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжение военного противоборства с Россией. Такая позиция толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы», – говорится в его заявлении.