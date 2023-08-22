Президент Бразилии поддержал расширение БРИКС

БРИКС была основана в июне 2006 г. в рамках Петербургского экономического форума. Изначально в объединение входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2020 г. к нему присоединилась ЮАР. 15-й саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Президент РФ Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.