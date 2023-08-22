Президент Бразилии поддержал расширение БРИКС
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что поддерживает расширение БРИКС. По его словам, для этого необходимо разработать регламент, передает ТАСС.
«Думаю, что на этой встрече (на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. – “Ведомости”) будут приняты какие-то важные решения по вопросу о присоединении новых стран. Я поддерживаю вхождение новых стран», – сказал он.
По мнению бразильского лидера, расширение позволит укрепить объединение и Новый банк развития БРИКС.
Ранее расширение объединения поддержали Китай и ЮАР. 16 августа глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что у Индии открытый взгляд на прием новых членов в БРИКС, но для этого необходимы конкретные критерии. Заявки на вступление в БРИКС подали уже 23 страны.
В Кремле ранее заявляли, что Россия придерживается позиции, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению организации. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе саммита БРИКС будет обсуждаться, в какой форме и в каком объеме это может происходить.
2 августа Reuters со ссылкой на трех бразильских чиновников сообщил, что Бразилия выступает основным противником расширения БРИКС. В конце июля аналогичную информацию опубликовал Bloomberg. По данным издания, вместе с Бразилией против расширения также была Индия. Позже в МИД Индии опровергли эти сведения.
БРИКС была основана в июне 2006 г. в рамках Петербургского экономического форума. Изначально в объединение входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2020 г. к нему присоединилась ЮАР. 15-й саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Президент РФ Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.