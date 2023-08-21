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Президент Бразилии заявил о желании обсудить повестку БРИКС лично с Путиным

Ведомости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хотел бы лично обсудить глобальные вопросы с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС. Об этом Лула да Силва сообщил в интервью газете Sunday Times.

«Лавров – очень важный и опытный дипломат, но для России было бы очень важно принять участие в этой встрече со своим президентом. Мы собираемся обсудить важные глобальные вопросы, такие как мир и борьба с неравенством, и мне бы очень хотелось иметь возможность обсудить их лично с президентом Путиным», – отметил бразильский президент (цитата по Globo).

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Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) 22-24 августа. Официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете сообщил, что в мероприятии примут участие лидеры более 40 стран. Саммит состоится в очном формате впервые за три года. Сейчас 23 страны подали заявки для вступления в БРИКС. Пекин выступает в поддержку расширения «пятерки» и присоединения к ней новых партнеров, сообщили в пресс-службе МИД Китая. С аналогичной позицией выступил и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия примет «полноценное участие в этом саммите».

7 августа в пресс-службе бразильского лидера «Ведомостям» подтвердили, что Лула да Силва примет участие в саммите БРИКС в ЮАР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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