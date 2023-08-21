Президент Бразилии заявил о желании обсудить повестку БРИКС лично с Путиным

«Лавров – очень важный и опытный дипломат, но для России было бы очень важно принять участие в этой встрече со своим президентом. Мы собираемся обсудить важные глобальные вопросы, такие как мир и борьба с неравенством, и мне бы очень хотелось иметь возможность обсудить их лично с президентом Путиным», – отметил бразильский президент (цитата по Globo).